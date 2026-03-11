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MP arquiva queixa contra cartazes do Chega sobre ciganos e Bangladesh

11 mar, 2026 - 21:08 • Lusa

Em causa estavam cartazes do candidato presidencial André Ventura, líder do Chega, com as frases "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".

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O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito aberto após várias denúncias aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O inquérito conheceu despacho de arquivamento", referiu a fonte, confirmando notícias avançadas por vários órgãos de comunicação social.

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No passado dia 11 de novembro, foi noticiado que o MP tinha aberto um inquérito sobre estas denúncias relacionadas com os cartazes, citando a PGR.

A mesma fonte acrescentou que o inquérito estava a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, sem adiantar mais pormenores.

Ventura recorre de ordem de retirada de cartazes sobre ciganos

Presidenciais

Ventura recorre de ordem de retirada de cartazes sobre ciganos

"Está em causa a liberdade de expressão e de ação (...)

Em causa estavam cartazes do candidato presidencial André Ventura, líder do Chega, com as frases "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".

No final de outubro, oito associações ciganas anunciaram que iriam apresentar queixa no MP contra os cartazes, ponderando então também avançar com uma providência cautelar.

Na sequência da instalação dos cartazes, o movimento SOS Racismo apresentou também, no DIAP de Lisboa, uma queixa-crime contra André Ventura e outros deputados do Chega por discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

Na mesma altura, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) concluiu que os cartazes não constituem "ilícito eleitoral" e indicou que iria remeter as queixas recebidas para o MP.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial informou igualmente que encaminhara três participações sobre o mesmo assunto para o MP.

Em 10 de novembro de 2025, seis pessoas apresentaram no Tribunal de Lisboa, por sua vez, uma ação de tutela de personalidade contra André Ventura para que o líder do Chega fosse obrigado a retirar, num prazo de 24 horas, os cartazes.

André Ventura apelidou esta ação de "jogada política" e assegurou que só retiraria os cartazes por ordem do tribunal, por entender que tem razão no que é afirmado nos "outdoors".

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  • Mera justiça
    12 mar, 2026 Injustiça, foi o que a Juíza de 1ª instancia tentou fazer 16:20
    Digam lá onde é que o Ventura apelou ao ódio, difamou, ou incitou à violência contra essas comunidades, a não ser que seja crime exigir que cumpram a Lei Portuguesa? Claro que a Fernanda Cancio e outros como ela, estão a espumar da boca e a vociferar que o MP contraria a Juizeca que considerou isso crime. Mas para o comum cidadão, era o que faltava é que já não se pudesse dizer nada e essas comunidades tivessem direitos especiais e não pudessem ser criticadas

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