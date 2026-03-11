PS recusa indicar Provedor de Justiça sem "negociação global" dos outros órgãos externos do Parlamento

O PS não pretende indicar, para já, qualquer nome para dirigir a Provedoria de Justiça enquanto não houver uma “negociação global” com o PSD sobre a composição de todos os outros órgãos externos à Assembleia da República, sabe a Renascença.

O principal problema continua a ser a indicação dos três nomes dos juízes para o Tribunal Constitucional e aí os socialistas querem ter uma palavra a dizer e recusam negociar com o Chega.

Há três semanas, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares garantiu, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, que a indicação do nome do futuro Provedor de Justiça cabia ao PS, baseando-se num “acordo de décadas”, em que os dois partidos alternam na escolha do nome do presidente do Conselho Económico e Social (CES) e da Provedoria de Justiça.

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À Renascença, é reconhecido por fonte socialista no Parlamento que há o receio de que, admitindo que os socialistas têm direito de escolha sobre o nome do futuro Provedor, o PS fique de fora da equação na indicação dos nomes dos três juízes para o TC, deixando o PSD e o Chega a negociar entre si.

No lote de nomes a indicar para os órgãos externos do TC está o do presidente deste tribunal superior, liderado atualmente por José João Abrantes que, pelas regras do acordo entre PS e PSD, já devia ter sido substituído no final do ano passado.

Segundo a mesma fonte, a eleição dos nomes indicados pela Assembleia da República para o Conselho de Estado, o órgão de consulta do Presidente da República, “não é preocupante” e o “pequeno ponto” que está a provocar o impasse nas negociações e o sucessivo adiamento das eleições é mesmo a escolha dos juízes daquele tribunal superior.

“Quando o PS tinha a maioria de dois terços era mais fácil”, desabafa um dirigente socialista à Renascença, reconhecendo que, na nova composição parlamentar, o PSD “é o único” partido que tem de estar no alinhamento das negociações. “Desta vez, o acordo é muito mais difícil”, reconhece a mesma fonte, garantindo que “não há falta de vontade, mas…”.

"O que é que está por trás disto?", questionou Seguro em campanha

Na campanha presidencial, os motivos para os sucessivos adiamentos das eleições para os órgãos externos do Parlamento foram questionados por António José Seguro, sugerindo que poderia tratar-se de uma tentativa de “concentração de poder”.

“É, aliás, inacreditável que o Estado de Direito tenha realizado eleições em maio do ano passado e, passado estes meses todos, ainda não tinha conseguido, com o novo Parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional", criticou.