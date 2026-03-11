Ventura acusa Governo de usar reforma laboral como "manobra de distração"

O presidente do Chega, André Ventura, acusou esta quarta-feira o Governo de se vitimar e o primeiro-ministro de querer desviar atenções e usar as alterações à lei laboral como "manobra de distração".

"Eu acho que o primeiro-ministro quer desviar as atenções daquilo que se passa neste momento, do que o Governo devia estar a fazer e que está a usar a reforma laboral como mera distração", afirmou.

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Em declarações aos jornalistas durante uma visita à Futurália, feira de educação e formação, André Ventura foi questionado sobre as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que fez uma comparação entre o Chega e a CGTP e concluiu que "os extremos tocam-se".

O líder do Chega apelou ao Governo para que tome "decisões rápidas" para conter os efeitos do conflito do Médio Oriente na economia e acusou o executivo de não ter coragem para tomar essas medidas e, por isso, tentar "desviar as atenções com a reforma laboral".

Ventura alertou para "um aumento real do custo de vida" e pediu ao Governo que não use a reforma laboral "como manobra de distração".

"Eu vou dar o mesmo conselho ao primeiro-ministro que Pedro Passos Coelho deu na semana passada, quando o desafiou a candidatar-se também para desviar as atenções. O Governo tem uma missão, governar. O Governo tem uma missão, não se distrair e governar bem. E quando estamos em crise, o Governo tem que ter medidas para aliviar o custo de vida que as pessoas estão a sentir e não arranjar formas de distração", afirmou.

Ventura afirmou também que o Governo não acedeu ao desafio do Chega para negociar as alterações à lei do trabalho e acusou o Governo de não querer "reforma nenhuma".

"O Governo não quer resolver nada, o Governo quer é vitimizar-se e dizer que não o deixam governar", criticou.