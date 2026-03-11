Vereadora do Chega na Câmara de Ourém renunciou ao mandato

A vereadora do Chega na Câmara de Ourém, Rita Sousa, renunciou ao mandato, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte daquele município do distrito de Santarém.

A comunicação da renúncia chegou à Câmara no dia 4 de março, com Rita Sousa a invocar razões pessoais, e deverá constar para conhecimento na ordem de trabalhos da próxima reunião do executivo, prevista para segunda-feira.

No dia seguinte, foi convocada a segunda da lista, Natalina Vieira, que também renunciou, tendo os serviços municipais já convocado o terceiro elemento da lista do Chega, Luís Alves, para integrar o executivo.

Rita Sousa foi cabeça de lista nas autárquicas de 12 de outubro ao Município de Ourém.

Em entrevista à Lusa em julho, a candidata, então com 51 anos e intermediária de crédito, explicou que aceitou o desafio por considerar poder ajudar a população e contribuir para a mudança que o país precisa.

Na ocasião, Rita Sousa traçou, nesta que era a sua primeira experiência política, como objetivo eleitoral "ter um bom resultado, naturalmente, e conseguir dar início, de alguma forma, aqui [Ourém], aos ventos de mudança".

Confiante de que o Chega iria conseguir ser uma surpresa nesta autarquia, a cabeça de lista declarou que a eleição de dois vereadores "já era um excelente resultado".

A Lusa tentou contactar Rita Sousa, sem sucesso.

Nas autárquicas de 2025, o presidente da Câmara, Luís Albuquerque (coligação PSD/CDS-PP), foi eleito para o terceiro e último mandato.

A coligação conquistou cinco mandatos, o Chega ficou em segundo lugar e o PS em terceiro, com estes dois partidos a dividirem os dois mandatos restantes.