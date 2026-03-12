Duarte Pacheco chumba Presidência de Marcelo: "Dou-lhe 8 ou 9 valores"

Os pontos positivos dos 10 anos de Marcelo em Belém não chegam para evitar um chumbo na avaliação do mandato presidencial feita pelo social-democrata Duarte Pacheco. Na Renascença, o ex-deputado considera que Marcelo "banalizou por completo a Presidência", focando a sua crítica à forma como o Chefe de Estado anterior fez uso do poder da palavra. "Marcelo dessacralizou de tal modo a Presidência da República que ela deixou quase de ter valor. Ninguém 'punha o som mais alto' nos canais de televisão, porque ele aparecia de hora a hora, a falar em cada sítio", exemplifica Duarte Pacheco no programa "Casa Comum".

O antigo deputado diz que as práticas de Marcelo "mataram" o "poder fundamental da palavra que o Presidente tem, para poder influenciar as decisões". Duarte Pacheco admite que Marcelo teve boa taxa de popularidade, mas "deixou de ser escutado para poder influenciar". O ex-deputado do PSD traz inúmeros exemplos de comportamentos de Marcelo para sustentar a atribuição de uma nota negativa — " um 8 ou 9" - à Presidência de Marcelo. Dos comentários à instabilidade política Duarte Pacheco recorda Marcelo "a comprar um gelado, a arranjar a calçada do passeio em frente ao Palácio de Belém, ou a ir ao Multibanco, avisando estava a fazer isso". O militante do PSD lembra que Marcelo chegou a uma manifestação frente a Belém antes dos manifestantes, "ficando sentado à espera que os manifestantes chegassem". Para Duarte Pacheco, "isto não é o Presidente da República", lembrando ainda as "conferências de imprensa a falar sobre assuntos sérios, em calções de banho, em plena praia". Ou quando Marcelo surgia "a meio de jogos de futebol, num intervalo, a fazer 'flash interview', e a dizer que aquele jogador jogou bem ou mal, e que devia ser substituído" Para mais, acrescenta o ex-deputado do PSD, "a única coisa que ele tinha como objetivo concreto era acabar com os sem-abrigo. E eles duplicaram". Duarte Pacheco considera que Marcelo contribuiu para a instabilidade, acabando o seu mandato " com um Governo claramente minoritário e um sistema partidário completamente esfrangalhado". Professor chumbado O social-democrata separa a "grande amizade e estima" por Marcelo Rebelo de Sousa da avaliação política do seu mandato presidencial. Antigo aluno de Marcelo, Duarte Pacheco dá "8 ou 9 valores" ao professor, na escala de 0 a 20. "Tenho muitas dúvidas de dar uma avaliação positiva aos seus 10 anos, o que lamento muito porque ele não se conteve na sua vida de sempre, que era ser comentador e querer falar sobre tudo e mais alguma coisa". diz. No plano positivo dos 10 anos de Marcelo em Belém, Duarte Pacheco sublinha "a proximidade" e o princípio do fim de "uma conflitualidade na vida política que existia quando ele alcançou o poder". Depois da intervenção da "troika", veio a "geringonça".

Ouça aqui o programa Casa Comum: Seguro sucede a Marcelo, enquanto o petróleo ferve no Mundo