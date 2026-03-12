Leitão Amaro: "Deliberações do Governo não são tomadas por WhatsApp"

No alerta que fez esta quarta-feira, o SIS não revela a origem dos eventuais ciberataques, falando apenas de “ agentes de ciberameaças ao serviço de um Estado estrangeiro” que estão a “desenvolver operações de ciberespionagem de escala internacional”.

Questionado pelos jornalistas, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Leitão Amaro disse que o Governo não tem, “neste momento, identificação de nenhum dos governantes que tenham sido vítimas de uma ação ou de um incidente de cibersegurança, hostil, enquadrado ou causado por este movimento”.

“Já lá vai o tempo”. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, descarta, assim, o uso de redes sociais, como o WhatsApp ou o Signal, por parte de membros do Governo como meio de comunicação ou de deliberação de iniciativas, após o alerta do Serviço de Informações (SIS) sobre eventuais ciberataques a contas individuais de “ decisores executivos dos setores governamental, diplomático e militar e membros da sociedade civil”.

Questionado sobre que “Estado estrangeiro é esse, Leitão Amaro recusou responder alegando uma “necessária reserva por razões de segurança”.

O governante garantiu ainda que o executivo segue as “melhores práticas recomendadas pelas autoridades nacionais, Forças e Serviços de Segurança e Autoridades de Cibersegurança, nacionais e estrangeiras” no que diz respeito ao uso de comunicações.

Num remoque implícito a anteriores práticas do Governo do PS e, nomeadamente, deliberações feitas por WhatsApp, como a da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da TAP Alexandra Reis, cuja decisão foi comunicada por essa rede social pelo então ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos a um secretário de Estado, Leitão Amaro garantiu que “as deliberações do Governo não são tomadas por WhatsApp, já lá vai o tempo”, salientando ainda que “são tomadas ou de viva voz ou quando são eletrónicas, por recurso a e-mail dentro da rede eletrónica do Governo”.

Entre os métodos utilizados e identificados pelo SIS estão esquemas de "phishing" e engenharia social, incluindo falsos pedidos de suporte técnico. Num dos cenários descritos, “o atacante contacta os seus alvos, apresentando-se como parte do suporte técnico do WhatsApp ou do Signal e alerta para a existência de um falso risco de segurança que obriga à partilha das credenciais”.