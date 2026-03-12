Montenegro afirma "completa cordialidade" com Seguro, reuniões passam a ser à terça-feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta quinta-feira haver um "ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica" com o novo Presidente da República, António José Seguro, no fim da primeira reunião semanal entre os dois. As reuniões semanais entre Presidente da República e primeiro-ministro, que se realizavam à quinta-feira, vão passar a ser à terça-feira, às 18h00, informou a assessoria de comunicação do chefe de Estado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira reunião semanal entre o novo Presidente da República e o chefe do Governo PSD/CDS-PP realizou-se hoje e durou uma hora e meia. No fim do encontro, Luís Montenegro parou para falar brevemente aos jornalistas, e começou por referir que estes encontros "não são publicitados, portanto, ficam no recato das relações institucionais". "Naturalmente, posso destacar o ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica que existe entre o Governo e o senhor Presidente da República", acrescentou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP chegou pontualmente ao Palácio de Belém, pelas 16:00. A comunicação social recolheu imagens dos momentos iniciais da reunião, realizada no gabinete oficial do chefe de Estado. No fim da reunião, pelas 17h30, António José Seguro acompanhou o primeiro-ministro até à Sala das Bicas, onde se despediram com um aperto de mão e Luís Montenegro prestou breves declarações, antes de sair do palácio. Depois das cerimónias oficiais de posse como Presidente da República, na segunda-feira, em Lisboa, António José Seguro esteve em Arganil, Guimarães e no Porto, na terça-feira. Sobre o tema da legislação laboral, na terça-feira, durante uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, o Presidente da República apelou a que representantes dos trabalhadores, empresários e Governo voltassem "rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes". Por sua vez, Luís Montenegro afirmou na quarta-feira, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, distrito de Viana do Castelo, que o Governo não quer "eternizar a discussão", mas quer "esgotar todas as possibilidades de aproximação" e vai reunir-se na próxima semana com os parceiros sociais.