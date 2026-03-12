Nuno Melo diz que contactou autarca de Leiria e não obteve resposta

O ministro da Defesa afirmou esta quinta-feira que contactou o presidente da Câmara de Leiria assim que chegou a Portugal no dia 29 de janeiro e não obteve resposta, lamentando que o autarca tenha decidido "apoucar" quem o ajudou. Nuno Melo falava durante uma audição na Assembleia da República, depois de ter sido questionado pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre se contactou ou não com o autarca de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), que chegou a queixar-se da falta de militares no terreno durante as intempéries que assolaram o país entre o final de janeiro e início de fevereiro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o ministro, que mostrou aos deputados um "print" da sua conversa com Gonçalo Lopes na rede social "WhatsApp", afirmou que assim que aterrou em Portugal no dia 29 de janeiro, vindo da Turquia, o primeiro telefonema que fez foi para o autarca de Leiria.

"Não me atendeu", disse, acrescentando que enviou uma mensagem e não obteve resposta. Não obstante a "falta de resposta", continuou, Nuno Melo acrescentou que os militares partiram para o distrito. Nuno Melo disse ainda que "muitas ajudas foram recusadas", por terem sido consideradas desnecessárias. O ministro detalhou que nos dias 1 e 2 de fevereiro, a autarquia recusou militares para vigiar geradores devido a furtos. No dia 02, segundo Nuno Melo, também foi recusada a "valência de drones aéreos" e no dia seguinte "uma cozinha de campanha" e um reforço com mais de 90 militares da marinha para trabalhos diferenciados que foram depois distribuídos para os concelhos de Marinha Grande, Pombal, Ourém e Batalha. Lembrando que a lei permite que as autarquias peçam auxílio direto às instalações militares no seu território, Nuno Melo afirmou que a autarquia de Leiria solicitou apenas nove camas, que foram entregues. "Que o senhor presidente da Câmara de Leiria se tenha empenhado, também não fez mais do que é suposto. Agora, que para enaltecer o seu próprio esforço, não tenha resistido a apoucar repetidamente alguns daqueles que mais o ajudaram, isso é que não parece bem. Porque nos grandes momentos a pequena política não pode prevalecer sobre aquilo que é mais relevante", lamentou.