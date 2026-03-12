Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PS quer ouvir com urgência CEO do Serviço Nacional de Saúde no Parlamento

12 mar, 2026 - 11:32 • Susana Madureira Martins

No requerimento do PS é exigida ainda a audição ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.

A+ / A-

O PS quer ouvir no Parlamento o diretor executivo do SNS com caráter de urgência. Em causa está uma alegada ordem para travar o aumento de consultas e cirurgias nos hospitais.

O diretor executivo do SNS já negou que essas instruções tenham sido dadas, mas ainda assim a deputada socialista Susana Correia refere à Renascença que quer ouvir Álvaro Santos Almeida na Comissão de Saúde.

No requerimento do PS é exigida ainda a audição ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que denunciou a alegada orientação aos hospitais.

Os socialistas querem perceber "o impacto que esta limitação pode ter na saúde dos portugueses".

"Se a atividade assistencial está limitada e continuamos a ter um aumento da procura, como é que efetivamente estamos a fazer um bom serviço?", questiona.

A deputada do PS diz-se convicta que o requerimento terá aprovação garantida. Já foi entregue na Mesa do Parlamento com caráter de urgência.

"Não estou a ver nenhum grupo parlamentar que não queira o diretor-executivo a prestar esclarecimentos sobre esta questão", realça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."