PS quer ouvir com urgência CEO do Serviço Nacional de Saúde no Parlamento

O PS quer ouvir no Parlamento o diretor executivo do SNS com caráter de urgência. Em causa está uma alegada ordem para travar o aumento de consultas e cirurgias nos hospitais.

O diretor executivo do SNS já negou que essas instruções tenham sido dadas, mas ainda assim a deputada socialista Susana Correia refere à Renascença que quer ouvir Álvaro Santos Almeida na Comissão de Saúde.

No requerimento do PS é exigida ainda a audição ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que denunciou a alegada orientação aos hospitais.

Os socialistas querem perceber "o impacto que esta limitação pode ter na saúde dos portugueses".

"Se a atividade assistencial está limitada e continuamos a ter um aumento da procura, como é que efetivamente estamos a fazer um bom serviço?", questiona.

A deputada do PS diz-se convicta que o requerimento terá aprovação garantida. Já foi entregue na Mesa do Parlamento com caráter de urgência.

"Não estou a ver nenhum grupo parlamentar que não queira o diretor-executivo a prestar esclarecimentos sobre esta questão", realça.