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PS quer ouvir com urgência CEO do Serviço Nacional de Saúde no Parlamento
12 mar, 2026 - 11:32 • Susana Madureira Martins
No requerimento do PS é exigida ainda a audição ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.
O PS quer ouvir no Parlamento o diretor executivo do SNS com caráter de urgência. Em causa está uma alegada ordem para travar o aumento de consultas e cirurgias nos hospitais.
O diretor executivo do SNS já negou que essas instruções tenham sido dadas, mas ainda assim a deputada socialista Susana Correia refere à Renascença que quer ouvir Álvaro Santos Almeida na Comissão de Saúde.
No requerimento do PS é exigida ainda a audição ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que denunciou a alegada orientação aos hospitais.
Os socialistas querem perceber "o impacto que esta limitação pode ter na saúde dos portugueses".
"Se a atividade assistencial está limitada e continuamos a ter um aumento da procura, como é que efetivamente estamos a fazer um bom serviço?", questiona.
A deputada do PS diz-se convicta que o requerimento terá aprovação garantida. Já foi entregue na Mesa do Parlamento com caráter de urgência.
"Não estou a ver nenhum grupo parlamentar que não queira o diretor-executivo a prestar esclarecimentos sobre esta questão", realça.
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