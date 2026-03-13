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AD em empate técnico com PS e Chega na primeira sondagem pós-tempestades

13 mar, 2026 - 11:18 • Diogo Camilo

Partido Socialista e Chega crescem nas intenções de voto face ao último barómetro, enquanto AD estagna.

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Na primeira sondagem de partidos depois das eleições presidenciais — e das tempestades do final de janeiro e início de fevereiro que assolaram o país —, a AD surge em empate técnico com PS e Chega e em queda em relação ao barómetros anteriores.

O estudo de opinião do ICS/ISCTE para a SIC e o Expresso mostra a AD com 25% das intenções de voto, enquanto o PS tem 24% e o Chega 21%.

Entre os 801 inquiridos, 9% mostraram estar indecisos sobre quem votar numas eventuais eleições legislativas, enquanto 8% dizem não votar e 2% indicaram que votariam branco ou nulo. Em relação à interior sondagem do ICS e ISCTE, o PS e o Chega sobem, enquanto a AD mantém a mesma percentagem de intenção de voto.

Na sondagem, que tem uma margem de erro de +/- 3,5%, a Iniciativa Liberal surge com 4%, enquanto a CDU tem 3% e o Livre, PAN e Bloco de Esquerda 1%.

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  • Estagnação
    13 mar, 2026 e derrota 11:48
    Estagna, e vai começar a descer. As pessoas sentem-se defraudadas por terem votado por mudanças e ter-lhes saído um PS II. Montenegro e as suas "Linhas Vermelhas" - uma armadilha do PS e da Comunicação Social, onde ele caíu e não quer sair - não é homem para esta tarefa. Parece estar à espera de Eleições legislativas, onde o Chega! ganha mas sem Maioria, para se juntar ao PS num Bloco Central de Interesses e estagnar o País por mais alguns anos.

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