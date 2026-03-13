Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento

Chumbada proposta do Chega para limitar acesso de estrangeiros a apoios

13 mar, 2026 - 15:32 • Lusa

A maioria dos partidos criticou os argumentos do partido de extrema-direita, como o PSD, que considerou a proposta "imoral", a IL que a classificou como "propaganda populista", ou o PAN, que acusou o partido de insistir numa "obsessão" contra os imigrantes.

A+ / A-

O parlamento rejeitou esta sexta-feira, por larga maioria, um projeto de lei do Chega para impor cinco anos de residência legal em Portugal para os imigrantes receberem prestações sociais.

A iniciativa contou apenas com o apoio do proponente e a abstenção do CDS-PP, merecendo os votos contra dos restantes grupos parlamentares e deputados únicos.

Durante o debate do projeto de lei, na quinta-feira, o Chega defendeu a necessidade de um período mínimo de permanência em Portugal para que os imigrantes possam ter acesso a prestações sociais, sublinhando que não podem ser os contribuintes a pagar subsídios a quem chega a Portugal.

A deputada Vanessa Barata deu como exemplo o facto de o Complemento Solidário para Idosos (CSI) só ser atribuído a quem tenha seis anos de permanência legal em Portugal, enquanto para o Rendimento Social de Inserção (RSI) não há uma exigência semelhante.

A maioria dos partidos, por outro lado, criticou os argumentos do partido de extrema-direita, como o PSD, que considerou a proposta "imoral", a IL que a classificou como "propaganda populista", ou o PAN, que acusou o partido de insistir numa "obsessão" contra os imigrantes.

Outros deputados, como Pedro Delgado Alves, do PS, questionaram também a constitucionalidade da proposta, e Paulo Edson Cunha, do PSD, recordou que esta questão já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional em 2015.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."