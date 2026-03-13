Nuno Melo define SAFE como "oportunidade única" e refuta acusações sobre falta de transparência

O ministro da Defesa Nacional definiu esta quinta-feira os empréstimos europeus SAFE como uma "oportunidade única" e refutou acusações de falta de transparência neste processo, adiantando que Portugal atingiu os 2% do PIB em despesas militares em 2025. Esta posição foi defendida por Nuno Melo durante uma audição na Assembleia da República, na qual um dos temas era o Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE), - empréstimos europeus a preços favoráveis que têm que ser executados até 2030 - ao qual Portugal se candidatou com um plano de 5,8 mil milhões de euros para reequipar as suas Forças Armadas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante salientou que este instrumento apresenta "muitas vantagens", a começar pelo período de carência de 10 anos e o "modelo de negociações Estado a Estado", e disse estar convicto de que se trata de uma "oportunidade única". O deputado do PSD Bruno Ventura, e o do CDS-PP João Almeida, partidos que requereram a audição sobre o tema, acusaram o PS de ter "levantado suspeitas" na comunicação social sobre o setor e os ramos depois de o deputado socialista Marcos Perestrello - presidente da Assembleia Parlamentar da NATO - ter afirmado ao semanário Expresso que a dimensão destes contratos "é incompatível com a tomada das decisões em segredo".

Os dois parlamentares criticaram ainda a ausência de Perestrello nas audições às chefias militares (que decorreram à porta fechada) e ao ministro sobre o tema. Nuno Melo considerou "absurda" a ideia de que os investimentos no âmbito do SAFE vão decorrer sem concurso ou em segredo, e remeteu para as regras deste mecanismo europeu, que visa "afastar regras clássicas, tendo em conta uma necessidade de compra de equipamento que é rápida, sem descurar mecanismos de transparência". Neste ponto da audição, Melo queixou-se de várias notícias divulgadas sobre a área da Defesa, alegando "ser confrontado" com vários "casos" e até "notícias falsas" desde que tomou posse - queixas mais à frente notadas pelo deputado do PS Luís Dias. Quanto à transparência nos processos de aquisição, Nuno Melo lembrou que quando divulgou os investimentos no âmbito do SAFE anunciou a constituição de uma estrutura autónoma de fiscalização que contará com elementos do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Inspeção-Geral de Finanças, entre outros, que terão o direito a acompanhar todo o processo. "Nós somos os primeiros interessados em que seja tudo visto, escrutinado, e não é só para o processo aquisitivo, é para todo o ciclo de vida. Se forem 30 anos, são 30 anos de fiscalização", realçou. Melo destacou que Portugal foi dos primeiros países a submeter a sua candidatura e não entrou em detalhes sobre prazos ou entregas de equipamentos, realçando que o processo ainda está em curso e falará quando os contratos estiverem fechados.