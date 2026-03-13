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Relação de Lisboa recusa recurso de Ventura e confirma ordem para retirar cartazes
13 mar, 2026 - 10:40 • Lusa
O líder do Chega e antigo candidato presidencial invocou várias razões no seu recurso contra a decisão de dezembro, entre as quais o "direito à liberdade de expressão política".
O Tribunal da Relação de Lisboa chumbou esta sexta-feira o recurso de André Ventura e confirmou a decisão inicial do Tribunal Cível de Lisboa que ordenou a retirada dos cartazes da sua candidatura presidencial que visavam a comunidade cigana.
O líder do Chega e antigo candidato presidencial invocou várias razões no seu recurso contra a decisão de dezembro, entre as quais o "direito à liberdade de expressão política", mas o coletivo de juízes da Relação considerou que o exercício desse direito "tem que se harmonizar com outros direitos e interesses de superior ou igual dignidade", como é o caso "da dignidade da pessoa humana", que foi atingido.
A ação inicial foi interposta por seis queixosos que avançaram com uma queixa cível por se sentirem pessoalmente atingidos pelos cartazes contra a comunidade cigana e a decisão do recurso foi um dia depois do anúncio do arquivamento do Ministério Público às queixas que pediam uma ação penal contra os referidos cartazes.
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