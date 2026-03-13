Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento

Revisão da Lei dos TVDE passa à especialidade com aprovação dos projetos do PSD e CDS-PP

13 mar, 2026 - 15:22 • Lusa

O setor TVDE está assim mais perto de sofrer a maior revisão de sempre com a proposta de lei do PSD, aquela que traz mais alterações e que pretende atualizar o enquadramento legal à evolução tecnológica.

A+ / A-

Os projetos de lei do PSD e CDS-PP de alteração da Lei 45/2018 do regime jurídico da atividade de TVDE baixaram esta sexta-feira à comissão das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, enquanto os diplomas do PAN e IL foram rejeitados.

O projeto do PSD foi aprovado com votos contra do PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP e abstenção da Iniciativa Liberal (IL), e votos favoráveis do PSD, Chega e CDS-PP, enquanto o do CDS-PP foi aprovado com quatro abstenções do PS, PAN, JPP e IL e votos contra do Livre, PCP e Bloco de Esquerda.

Também o projeto da Região Autónoma da Madeira que pretende uma revisão da Lei 45/2018, nomeadamente ao artigo 32.ºA, que regula o acesso ao mercado dos serviços de TVDE, com especificações de aplicações às Regiões Autónomas, foi aprovado com votos contra da IL e abstenção do PCP, baixando igualmente à 14.ª comissão.

O setor TVDE está assim mais perto de sofrer a maior revisão de sempre com a proposta de lei do PSD, aquela que traz mais alterações e que pretende atualizar o enquadramento legal à evolução tecnológica e ao crescimento do mercado, bem como reforçar a fiscalização, a segurança e a clareza das responsabilidades dentro do setor.

O PSD propõe cerca de 20 alterações estruturais, impactando motoristas, operadores, plataformas, utilizadores e até táxis, depois da criação da Lei 45/2018, que previa que fosse avaliada três anos após a sua entrada em vigor, em 01 de novembro de 2018, através da apresentação de um relatório.

O partido do Governo abre também a porta à integração com o setor do táxi, considerando que empresas licenciadas para operar táxis poderão igualmente ser operadores TVDE e que um mesmo veículo poderá estar registado como táxi e TVDE, alternando entre serviços conforme horários e obrigações, medida apoiada pela IL, mas contestada tanto pelo setor do táxi, como das associações representativas dos TVDE.

O diploma do PSD reforça a fiscalização e a segurança, com a introdução de um selo holográfico inamovível (em substituição dos atuais dísticos amoveis) com identificação única e elementos de segurança reforçados, como código QR, além de um botão de pânico obrigatório.

Nesse sentido, o projeto de lei torna obrigatória a ligação de todas as plataformas em tempo real à nova base de dados do IMT, permitindo verificar automaticamente documentos, certificados e características de veículos.

O Projeto de Lei n.º 461/XVII/1.ª, do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que propunha a obrigatoriedade de um conjunto de mecanismos preventivos que não existiam à data da Lei 45/2018 e que atualmente já são implementados por alguns operadores, foi rejeitado, com votos contra do PSD, PS, IL e CDS-PP e abstenção do PCP e BE.

O PAN pretendia tornar obrigatória a disponibilização de um botão de pânico e partilha de localização, de sistemas de partilha de viagem em tempo real com contactos de confiança e de sistemas automáticos de deteção de anomalias no percurso ("ride check"), capazes de identificar paragens inesperadas ou desvios significativos de rota.

A proposta do PSD permite ainda publicidade no interior e exterior dos veículos TVDE, uma prática até agora proibida, também defendida pelo Chega, e alarga o tipo de viaturas autorizadas: além dos ligeiros até nove lugares, passam a ser permitidos triciclos fechados, quadriciclos e ciclomotores de três rodas com caixa fechada.

O regime sancionatório é reorganizado, com responsabilidades distribuídas entre Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), PSP, GNR e Autoridade das Condições do Trabalho, com cada infração a passar a indicar claramente quem é o responsável.

O projeto de lei do PSD concede ainda às Regiões Autónomas capacidade para ajustar regras às especificidades locais, desde que sejam proporcionais, não discriminatórias e compatíveis com o direito europeu.

É proposto ainda pelo PSD o fim dos limites à tarifa dinâmica, também defendido no projeto da Iniciativa Liberal, considerando que, em períodos de maior procura, o preço não pode ir além do dobro do valor médio.

A proposta social-democrata propõe ainda que os utilizadores possam pedir um motorista que fale especificamente português, medida que o projeto do CDS-PP vai mais longe, fixando o domínio da língua portuguesa como um requisito para trabalhar no setor.

O projeto de lei da IL, que pretendia liberalizar o regime jurídico dos TVDE, foi rejeitado com a abstenção do Chega e votos contra das restantes bancadas (PSD, PS, Livre, PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP).

Quanto aos projetos de resolução do PS e do BE relativos à mesma matéria do TVDE foram rejeitados, o primeiro com votos contra do PSD, Chega, IL e CDS-PP e a abstenção do PCP, e o segundo, com votos contra do PSD, Chega, PS, IL e CDS-PP e abstenção do PCP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."