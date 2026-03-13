- Noticiário das 11h
- 18 jun, 2026
-
Spinumviva. Constitucional obriga Montenegro a divulgar lista de clientes
13 mar, 2026 - 10:11 • Lusa
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que o primeiro-ministro deve incluir a lista dos clientes da empresa no seu registo de interesses.
O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou a reclamação apresentada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e manteve a decisão de não apreciar o recurso que interpôs, o que obriga à divulgação dos clientes da Spinumviva no registo de interesses.
Num acórdão datado de 12 de março, e divulgado esta sexta-feira, o plenário do TC decidiu "julgar a reclamação em apreço improcedente", mantendo a decisão anterior de recusar o recurso apresentado pelo primeiro-ministro para impedir a inclusão dos clientes da empresa Spinumviva no seu registo de interesses por a entrega ter sido feita fora do prazo.
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que o primeiro-ministro deve incluir a lista dos clientes da empresa no seu registo de interesses.
A 05 de março, a Entidade para a Transparência já tinha dito à Lusa que o Tribunal Constitucional havia rejeitado o recurso apresentado pelo primeiro-ministro, mas a decisão não tinha transitado em julgado porque foi pedida a sua anulação.
- Noticiário das 11h
- 18 jun, 2026
-
- Tribunal Constitucional confirma que recurso de Montenegro foi entregue fora do prazo
- TC rejeita recurso de Montenegro para impedir divulgação de clientes da Spinumviva
- Decisão do TC sobre caso Spinumviva abre "precedente errado", diz Hugo Soares
- Governo "não está a responder" às expectativas, acusa PS
- Montenegro nega intenção de esconder informação e divulga 13 clientes da Spinumviva
- Spinumviva. Montenegro diz que divulgação de clientes segue termos definidos pela Entidade para a Transparência
- Forma como Montenegro entregou informação de clientes da Spinumviva impede consulta pública
- Spinumviva: Lista de clientes já pode ser consultada na declaração de interesses de Montenegro
- Tribunal Constitucional confirma que recurso de Montenegro foi entregue fora do prazo
- TC rejeita recurso de Montenegro para impedir divulgação de clientes da Spinumviva
- Decisão do TC sobre caso Spinumviva abre "precedente errado", diz Hugo Soares
- Governo "não está a responder" às expectativas, acusa PS
- Montenegro nega intenção de esconder informação e divulga 13 clientes da Spinumviva
- Spinumviva. Montenegro diz que divulgação de clientes segue termos definidos pela Entidade para a Transparência
- Forma como Montenegro entregou informação de clientes da Spinumviva impede consulta pública
- Spinumviva: Lista de clientes já pode ser consultada na declaração de interesses de Montenegro