Governo "não está a responder" às expectativas, acusa PS

O secretário-geral do PS acusou este sábado o Governo de "insensibilidade e de incompetência" na resposta a "problemas fundamentais", como a saúde ou a habitação, e de ter criado "excessivas expetativas" às quais "não está a responder".

"Uma das desilusões que senti é que [os cidadãos] têm uma grande desilusão em relação ao Governo porque [o Governo] criou excessivas expetativas às quais não está a conseguir responder", afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, à margem da votação para as eleições primárias no PS, que se disputam este sábado.

Segundo o líder socialista, o Governo "tem dado provas de insensibilidade e de incompetência na resposta a problemas fundamentais", apontando a Saúde, a habitação, os salários, a Economia e os atrasos na execução do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR).

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José Luís Carneiro criticou também o Governo de Luís Montenegro pelo que considerou ser "descoordenação" nas medidas de apoio às vítimas das tempestades: "Pude ouvir por vários pontos do país, que, por exemplo, há cinco entidades diferentes que estão a pedir a mesma informação às famílias que perderam as suas habitações, aos empresários que perderam as suas empresas e às autarquias que querem recuperar as suas infraestruturas", disse.

E continuou: "Ou seja, há uma descoordenação, há uma incapacidade e essa é uma das imagens que extraio deste diálogo que tive com todo o país, que é um desencanto e um desalento com o Governo e, ao mesmo tempo, uma esperança que se vai constituindo e consolidando em relação ao Partido Socialista", apontou.