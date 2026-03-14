Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Política

Governo "não está a responder" às expectativas, acusa PS

14 mar, 2026 - 17:09 • Lusa

"Há um desencanto e um desalento com o Governo e, ao mesmo tempo, uma esperança que se vai constituindo e consolidando em relação ao Partido Socialista", acredita o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

A+ / A-

O secretário-geral do PS acusou este sábado o Governo de "insensibilidade e de incompetência" na resposta a "problemas fundamentais", como a saúde ou a habitação, e de ter criado "excessivas expetativas" às quais "não está a responder".

"Uma das desilusões que senti é que [os cidadãos] têm uma grande desilusão em relação ao Governo porque [o Governo] criou excessivas expetativas às quais não está a conseguir responder", afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, à margem da votação para as eleições primárias no PS, que se disputam este sábado.

Segundo o líder socialista, o Governo "tem dado provas de insensibilidade e de incompetência na resposta a problemas fundamentais", apontando a Saúde, a habitação, os salários, a Economia e os atrasos na execução do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

José Luís Carneiro criticou também o Governo de Luís Montenegro pelo que considerou ser "descoordenação" nas medidas de apoio às vítimas das tempestades: "Pude ouvir por vários pontos do país, que, por exemplo, há cinco entidades diferentes que estão a pedir a mesma informação às famílias que perderam as suas habitações, aos empresários que perderam as suas empresas e às autarquias que querem recuperar as suas infraestruturas", disse.

E continuou: "Ou seja, há uma descoordenação, há uma incapacidade e essa é uma das imagens que extraio deste diálogo que tive com todo o país, que é um desencanto e um desalento com o Governo e, ao mesmo tempo, uma esperança que se vai constituindo e consolidando em relação ao Partido Socialista", apontou.

Eleições diretas no PS terminam este sábado com reeleição de Carneiro garantida

Eleições diretas no PS terminam este sábado com reeleição de Carneiro garantida

Além de votar para a liderança, os militantes do P(...)

O líder socialista, que reafirmou ter uma oposição "firme, mas responsável" ao Governo, deu como exemplo para justificar o modelo de oposição que segue as propostas "em três domínios" apresentadas ao primeiro-ministro para mitigar os efeitos do conflito no Irão.

"Nos custos com os bens alimentares, recuperei a proposta que fizemos no Orçamento para reduzir o IVA sobre os bens alimentares mais básicos, mais essenciais, e, por outro lado, a previsão, que já era expectável na altura, do aumento com os custos relativos aos empréstimos à habitação", enumerou.

"Nós, mais uma vez, formulámos as nossas críticas, mas apresentámos um caminho alternativo, o Governo não nos ouviu", lamentou José Luís Carneiro, dizendo que agora o executivo "dará o dito por não dito, dirá uma coisa hoje, dirá outra amanhã".

Questionado ainda sobre a decisão do Tribunal Constitucional de obrigar Luís Montenegro a revelar a lista de clientes e serviços da Spinumviva, o líder do PS escusou-se a comentar o caso concreto, mas deixou um aviso: "Há algo que eu sei e que posso dizer: quem está na vida política tem uma vida de absoluto escrutínio da sua vida pessoal e da sua vida familiar também já agora e, portanto, tem de estar preparado para essas responsabilidades de transparência e de prestação de contas", salientou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • E foi aí
    14 mar, 2026 que o Despertador tocou 19:40
    "Há um desencanto e um desalento com o Governo e, ao mesmo tempo, uma esperança que se vai constituindo e consolidando em relação ao Partido Socialista"... E foi nessa altura que o Despertador tocou...

Vídeos em destaque

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril