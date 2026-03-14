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José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos

14 mar, 2026 - 21:27 • Lusa

Sem oposição, José Luis Carneiro obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

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José Luís Carneiro foi este sábado reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.

De acordo com resultados provisórios divulgados na noite deste sábado, José Luis Carneiro obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

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O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.

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José Luís Carneiro disse ainda este sábado que, com os mais de 20 mil militantes que o reelegeram secretário-geral socialista, "é o líder político mais votado" dos que estão no parlamento, considerando que encontrou de novo esperança no PS.

"Quero ainda agradecer aos mais de 20 mil militantes que por todo o país hoje participaram neste ato eleitoral, fazendo com que o secretário-geral do PS seja o líder político mais votado de todos os líderes que hoje se encontram na Assembleia da República", afirmou.

O líder do PS reeleito disse que, na ronda que fez pelo país durante a campanha interna, encontrou nas pessoas "desengano e desencanto com um Governo que prometeu tudo e a todos e que agora, todos os dias, falha tanto e a todos neste país".

"Encontrei a esperança de novo no PS. E porque é que encontrei essa esperança no PS? De tudo quanto pude ouvir. Porque temos as prioridades certas", apontou.

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