José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos

O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.

De acordo com resultados provisórios divulgados na noite deste sábado, José Luis Carneiro obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

José Luís Carneiro foi este sábado reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.

"Há um desencanto e um desalento com o Governo e, (...)

José Luís Carneiro disse ainda este sábado que, com os mais de 20 mil militantes que o reelegeram secretário-geral socialista, "é o líder político mais votado" dos que estão no parlamento, considerando que encontrou de novo esperança no PS.

"Quero ainda agradecer aos mais de 20 mil militantes que por todo o país hoje participaram neste ato eleitoral, fazendo com que o secretário-geral do PS seja o líder político mais votado de todos os líderes que hoje se encontram na Assembleia da República", afirmou.

O líder do PS reeleito disse que, na ronda que fez pelo país durante a campanha interna, encontrou nas pessoas "desengano e desencanto com um Governo que prometeu tudo e a todos e que agora, todos os dias, falha tanto e a todos neste país".

"Encontrei a esperança de novo no PS. E porque é que encontrei essa esperança no PS? De tudo quanto pude ouvir. Porque temos as prioridades certas", apontou.