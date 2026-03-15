Forças Armadas vão receber Seguro na cidade de Salgueiro Maia

As Forças Armadas vão dar as boas-vindas ao novo Presidente da República, António José Seguro, em Santarém, avançou este domingo o site da Presidência da República.

As cerimónias militares estão marcadas para dia 28 de março e visam reafirmar "o vínculo institucional entre as Forças Armadas portuguesas e o Chefe de Estado".

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"No próximo dia 28 de março, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas preside à cerimónia militar de apresentação das Forças Armadas Portuguesas, que terá lugar na cidade de Santarém", lê-se.

Santarém foi o local escolhido para receber Seguro, a cidade do falecido capitão do exército português Salgueiro Maia, que liderou as forças revolucionárias durante a Revolução de 25 de Abril.

Ainda não é conhecido o programa da cerimónia.