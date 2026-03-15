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Habitação
Plataforma Casa para Viver quer saber se Seguro "veta" a política do governo sobre habitação
15 mar, 2026 - 22:41 • Manuela Pires
Perante os diplomas aprovados pelo Governo, o movimento quer perceber "se este Presidente da República está com o pacote anunciado ou está com aqueles que precisam de casa para viver".
Uma semana depois da posse, António José Seguro recebe esta segunda-feira uma carta aberta da Plataforma Casa para Viver com várias reivindicações, na qual pedem que o Presidente da República considere que a habitação é “uma emergência nacional” e deve ser uma prioridade para Belém tal como é a saúde.
Em declarações à Renascença, André Escoval do movimento Porta a Porta quer que Seguro assuma uma posição clara sobre as medidas que o governo está a tomar para a habitação.
“Vai claramente ter que dizer se está disponível para se bater pela regulação das rendas no nosso país, se está disponível para vetar mais um pacote que ponha os despejos em cima da mesa como medida que tenciona resolver o problema, mas, na verdade, o que fará é agravá-lo”, acredita o representante.
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A carta que o Presidente da República vai receber diz que “claramente vivemos uma situação de emergência nacional no quadro da habitação”, exigindo uma postura clara de António José Seguro.
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Na última quinta-feira, o governo aprovou mais um pacote de medidas da habitação onde se inclui a agilização dos despejos de inquilinos que não pagam a renda.
Em reação, o porta-voz disse que os vários movimentos querem perceber “se este Presidente da República está com esse pacote ou está com aqueles que precisam de casa para viver e vai tomar posição nesse sentido”.
Questionado sobre o facto de António José Seguro ter origem no partido Socialista pode ajudar a contrariar as políticas do governo de Luis Montenegro, o porta-voz do Movimento Porta a Porta respondeu que a situação a que o país chegou é responsabilidade de governos do PS e do PSD.
“A origem política diz-nos pouco até porque têm sido sucessivos governos de vários matizes a trazer o país à situação que vivemos hoje. Ainda assim queremos acreditar que é um Presidente da República comprometido com a Constituição da República e que se vai zelar pelo cumprimento do artigo 65, o direito à habitação em concreto”, referiu André Escoval.
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A plataforma Casa para Viver, que reúne várias associações e coletivos em defesa do direito à habitação, marcou para o próximo sábado, dia 21 de março, um conjunto de manifestações em 14 cidades do país para exigir soluções para a crise da habitação.
Lisboa, Porto, Portalegre, Barreiro, Lagos, Covilhã, Funchal, Braga, Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Vila Nova de Santo André e Benavente são as cidades que vão contar com os protestos.
André Escoval relembrou ainda que a guerra veio ainda acrescentar mais incerteza a esta crise e quer também que o Presidente da República defenda o congelamento das prestações ao banco do crédito à habitação.
“Face à situação internacional que estamos a viver, queremos que este Presidente da República exija também ao Governo o congelamento das prestações do crédito bancário num quadro em que a situação internacional tende a agravar, mas a banca no nosso país tem acentuado lucros colossais ao longo dos anos com o crédito à habitação.”
Segundo o representante, os lucros da banca deveriam ser usados para ajudar as famílias a pagar a prestação da casa.
Os Movimentos Porta a Porta, Vida Justa, Primeiro Esquerdo, Projeto Ruído, Interjovem, Associação dos Inquilinos Lisbonenses entre outros vão estar em Belém para entregar a carta.
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