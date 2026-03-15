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Primeira Presidência aberta de Seguro no início de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém

15 mar, 2026 - 11:20 • Lusa

Iniciativa arranca logo na segunda-feira a seguir à Páscoa.

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A primeira Presidência aberta do Presidente da República, António José Seguro, vai acontecer na segunda semana de abril no Centro do país, em zonas afetadas pelo mau tempo, passando pelos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

A iniciativa vai decorrer “na semana de 6 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da zona Centro afetadas pelas recentes intempéries” e abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, “duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, refere uma nota divulgada hoje.

O programa ainda não é conhecido e “será divulgado oportunamente”.

De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da Presidência, o Presidente da República vai deslocar-se aos territórios afetados para ouvir as populações e ver “os impactos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas”.

António José Seguro tomou posse como Presidente da República na segunda-feira, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa.

No dia seguinte, segundo dia do programa da tomada de posse, o chefe de Estado anunciou que a sua primeira Presidência aberta teria lugar na região Centro, remetendo para o final de semana o anúncio da data e o local exato.

O anúncio foi feito após visitar a aldeia de Mourísia, na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que em 2025 esteve cercada por chamas.

Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta na zona Centro, fortemente afetada pelo mau tempo.

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