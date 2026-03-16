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Acordo entre AD e Chega na Câmara de Benavente
16 mar, 2026 - 17:44 • Lusa
Autarquia liderada pela AD entrega vários pelouros a vereador do Chega após acordo político.
A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, atribuiu pelouros ao vereador Frederico Colaço Antunes, do Chega, após um entendimento político entre a coligação AD (PSD/CDS) e o Chega.
Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pela autarquia do distrito de Santarém, o vereador do Chega passa a assumir as áreas do Desenvolvimento Económico, Investimento e Empreendedorismo; Transição Digital, Inovação, Ciência e Tecnologia; Habitação Pública; Mobilidade e Transportes; e Bem-Estar Animal.
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Frederico Colaço Antunes integra ainda a gestão do dossiê do novo Aeroporto Internacional Luís de Camões, num pelouro partilhado com a presidente, dada a "relevância estratégica" da infraestrutura para o concelho, segundo a mesma nota.
A decisão surge após quatro meses de mandato em que, de acordo com a autarquia, decorreu "um intenso trabalho de diálogo" com todas as forças políticas para o funcionamento interno do executivo.
Segundo o município, tanto a AD como o Chega manifestaram disponibilidade para celebrar um acordo de cooperação até ao final do mandato, visando assegurar "uma governação estável" e orientada para a execução do "programa sufragado pelos eleitores".
A autarquia argumenta que com esta solução ficam afastados "cenários de instabilidade" que possam afetar o desenvolvimento do concelho, reforçando a capacidade de resposta do executivo aos desafios locais e priorizando "a eficácia administrativa e a estabilidade política".
Em comunicado, o CDS de Benavente considerou hoje "natural" a integração do vereador Frederico Colaço Antunes no executivo municipal, afirmando que a decisão se enquadra "no funcionamento democrático das autarquias".
O partido lembra que o executivo não dispõe de maioria absoluta e que, por isso, a governação exige "diálogo e entendimento" em torno das matérias que considera essenciais para o concelho.
Na nota, o CDS/Benavente diz ainda esperar que o vereador agora integrado desempenhe as novas funções com o mesmo "sentido de responsabilidade" que a coligação diz ter colocado na gestão municipal.
O CDS acrescenta que continuará a acompanhar a ação do executivo, garantindo que cada decisão deve ter como critério o interesse dos moradores do concelho e reafirma que se manterá "do lado da estabilidade e da solução".
O resultado das eleições autárquicas de 2025 deixou o executivo de Benavente fragmentado, com a AD, o Chega e a CDU a elegerem dois vereadores cada, enquanto o PS garantiu apenas um.
A coligação Aliança Democrática (AD), que junta PSD e CDS-PP, venceu pela primeira vez a Câmara Municipal de Benavente, pondo fim a 46 anos de governação comunista.
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