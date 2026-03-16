Governo recusa mexer na lei da eutanásia. IL e BE abrem porta à revisão do diploma

O Governo da AD – apoiado no Parlamento por PSD e CDS – não vai mexer um músculo em torno da lei de despenalização da morte medicamente assistida que, desde 2023, aguarda regulamentação e que, em abril de 2025, viu seis normas serem consideradas inconstitucionais pelos juízes do Palácio Ratton. A Renascença sabe que da parte do Executivo não há nenhuma intenção de mexer num diploma que carece de regulamentação e o entendimento no executivo é que, após a decisão do Tribunal Constitucional (TC), não há maneira nenhuma de o diploma ser aplicável. A ideia, por isso, é manter a lei na gaveta e o mesmo entendimento se aplica aos partidos da maioria no Parlamento. Na mesma linha está o Chega, que sempre se opôs à despenalização da eutanásia, chegando mesmo a propor um referendo sobre esta prática. Em dezembro, numa entrevista à Renascença durante a campanha para as eleições presidenciais, o líder do partido, André Ventura, foi claro no alinhamento com o Governo nesta matéria: “Se a lei não avançar, também não sou eu que vou incentivar”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante uma eventual chamada do diploma ao Parlamento por algum dos partidos que aprovou a lei, Ventura já tem a posição tomada. “Se o Parlamento decidir avançar com a eutanásia, eu procurarei que a lei nunca entre em vigor sem um referendo. É uma questão que eu acho que deve eticamente ser colocada à consciência dos portugueses, não acho que seja o Parlamento que deva decidir sobre a eutanásia, devem ser as pessoas. Se fizemos um referendo sobre o aborto devemos fazê-lo sobre a eutanásia”.

IL e Bloco de Esquerda abrem a porta à revisão do diploma Ainda são pouco taxativas as respostas de dois dos partidos que sempre defenderam a despenalização da morte medicamente assistida, mas a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda não afastam a possibilidade de chamarem o diploma ao Parlamento para expurgar as inconstitucionalidades detetadas pelo TC. Às perguntas da Renascença, a Iniciativa Liberal (IL) responde que o partido “mantém o compromisso com esta lei aprovada na Assembleia da República” e que, “nesta legislatura”, os liberais estão “disponíveis para rever a lei à luz do acórdão do Tribunal Constitucional, trabalhando com os restantes partidos para dar uma resposta que permita concluir este processo de forma definitiva". Menos taxativa, mas igualmente aberta a interpretações sobre a vontade de mexer na lei a partir do Parlamento, é a resposta dada à Renascença pelo Bloco de Esquerda liderado por José Manuel Pureza. “Sempre que o Tribunal Constitucional suscitou a necessidade de aperfeiçoar alguns pormenores da lei, o Bloco respondeu a esse desafio, trabalhando sempre para que Portugal tivesse uma lei prudente e rigorosa que respeitasse a vontade consciente de todas as pessoas no seu fim de vida. Tal como no passado, não nos escusaremos a nenhuma exigência para que assim seja”, responde o gabinete de imprensa do BE às perguntas da Renascença. PS, Livre e PCP atiram para Governo responsabilidade da regulamentação Sabendo de antemão a maioria de direita - AD e Chega - que existe no Parlamento e que pode bloquear uma eventual revisão do diploma, os restantes partidos que viabilizaram a atual lei de despenalização da eutanásia atiram, entretanto, para o Governo a missão de expurgar o diploma das inconstitucionalidades verificadas pelo TC. É o caso do PS, por exemplo, partido onde domina a ideia de que o Governo tem uma “ideia errada” sobre o curso do diploma. Fonte da direção da bancada parlamentar socialista diz à Renascença que “não há nada que impeça o Governo de regulamentar” a lei, insistindo que o Parlamento “não precisa de expurgar as normas, elas caíram”, concluindo que “cabe ao Governo regulamentar”, afastando assim a possibilidade de chamar o diploma à Assembleia da República. A Renascença sabe que não houve conversas sobre esta questão entre os partidos de esquerda que viabilizaram o diploma. Mas, por exemplo, o Livre alinha na versão do PS de que é ao Governo que cabe regulamentar a lei. “A Lei da morte medicamente assistida não está dependente de alterações legislativas para entrar em vigor, precisa apenas de ser regulamentada pelo Governo e entendemos que o Governo deveria fazer isso. Caso contrário, está a promover um veto de gaveta a uma lei que se encontra em vigor”, respondeu o gabinete de imprensa do Livre às perguntas da Renascença. Ainda na mesma linha, o PCP, que sempre se opôs à despenalização da morte medicamente assistida e votou sucessivamente contra a lei, mas concorda que o processo no Parlamento acabou. "O Governo pode expurgar as inconstitucionalidades na regulamentação", salientam os comunistas, em resposta à Renascença.