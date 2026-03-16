Pacote laboral. PCP acusa Governo de “grosseira” violação da Constituição ao excluir CGTP

“Faz mal o Governo em procurar manobras. Faz mal o Governo em recorrer a tudo. Desde logo, há uma grosseira violação da Constituição tentando deixar de fora a CGTP da discussão desse pacote laboral”, acusou, esta segunda-feira, em Viana do Castelo, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

Durante a abertura das jornadas parlamentares do partido, Paulo Raimundo insistiu na rejeição do pacote laboral “já rejeitado nas ruas”, lembrou, e que “só tem um destino possível que é a sua retirada de uma vez por todas”.

Para Paulo Raimundo trata-se de “agravar ainda mais uma legislação laboral que já hoje penaliza os trabalhadores”, quando deveria ser altura de “defender e proteger quem trabalho, quem cria riqueza e põe o país a funcionar”.

Esta segunda-feira são retomadas as negociações sobre as alterações à lei laboral num encontro convocado pelo Ministério do Trabalho que reúne a UGT e as confederações empresariais. Encontro para o qual a CGTP não foi convidada.

Noutro plano, o secretário-geral comunista responsabilizou os partidos de direita pelo custo da guerra no Irão no bolso dos portugueses. Os mesmos, diz Paulo Raimundo, que “arrastaram o país para uma guerra quando entusiasticamente se colocaram ao lado dos Estados Unidos e de Israel”.

“Os que afirmaram de peito feito que estamos ao lado dos Estados Unidos terão agora de assumir as suas responsabilidades que resultam dessa sua mesma opção”, vincou Raimundo.

“Permitiram o uso da base das Lajes associando Portugal a esta loucura e são responsáveis pelas consequências da guerra que se fazem sentir nos bolsos todos e de cada um com o aumento dos preços na generalidade, dos bens essenciais, e, ainda, as ameaças que pairam já no aumento dos juros, com o que isso significa, também, no aumento das prestações”, alertou.

O Grupo parlamentar do PCP reúne-se em Viana do Castelo para as jornadas do partido sob o tema “Direitos, Produção e desenvolvimento”. Até amanhã, deputados comunistas reúnem-se com pescadores e agricultores, visitam o hospital de Santa Luzia e o Instituto Politécnico de viana do Castelo.