Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trabalho

Pacote laboral. PCP acusa Governo de “grosseira” violação da Constituição ao excluir CGTP

16 mar, 2026 - 12:37 • Isabel Pacheco

PCP fala em “manobras” nas negociações do pacote laboral e critica exclusão da CGTP. Grupo parlamentar comunista reúne-se em Viana do Castelo para as jornadas parlamentares

A+ / A-

“Faz mal o Governo em procurar manobras. Faz mal o Governo em recorrer a tudo. Desde logo, há uma grosseira violação da Constituição tentando deixar de fora a CGTP da discussão desse pacote laboral”, acusou, esta segunda-feira, em Viana do Castelo, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

Durante a abertura das jornadas parlamentares do partido, Paulo Raimundo insistiu na rejeição do pacote laboral “já rejeitado nas ruas”, lembrou, e que “só tem um destino possível que é a sua retirada de uma vez por todas”.

Para Paulo Raimundo trata-se de “agravar ainda mais uma legislação laboral que já hoje penaliza os trabalhadores”, quando deveria ser altura de “defender e proteger quem trabalho, quem cria riqueza e põe o país a funcionar”.

Esta segunda-feira são retomadas as negociações sobre as alterações à lei laboral num encontro convocado pelo Ministério do Trabalho que reúne a UGT e as confederações empresariais. Encontro para o qual a CGTP não foi convidada.

Noutro plano, o secretário-geral comunista responsabilizou os partidos de direita pelo custo da guerra no Irão no bolso dos portugueses. Os mesmos, diz Paulo Raimundo, que “arrastaram o país para uma guerra quando entusiasticamente se colocaram ao lado dos Estados Unidos e de Israel”.

“Os que afirmaram de peito feito que estamos ao lado dos Estados Unidos terão agora de assumir as suas responsabilidades que resultam dessa sua mesma opção”, vincou Raimundo.

“Permitiram o uso da base das Lajes associando Portugal a esta loucura e são responsáveis pelas consequências da guerra que se fazem sentir nos bolsos todos e de cada um com o aumento dos preços na generalidade, dos bens essenciais, e, ainda, as ameaças que pairam já no aumento dos juros, com o que isso significa, também, no aumento das prestações”, alertou.

O Grupo parlamentar do PCP reúne-se em Viana do Castelo para as jornadas do partido sob o tema “Direitos, Produção e desenvolvimento”. Até amanhã, deputados comunistas reúnem-se com pescadores e agricultores, visitam o hospital de Santa Luzia e o Instituto Politécnico de viana do Castelo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • O resto
    16 mar, 2026 são as balelas do costume 14:05
    Quem se pôs fora da Concertação, foi a própria CGTP que faltou a todas as reuniões técnicas preliminares, e não hesitou em dizer publicamente que era totalmente contra, mesmo antes de algo estar a ser discutido. Deste modo e com esta atitude, iam lá fazer o quê?
  • EU
    16 mar, 2026 PORTUGAL 13:54
    Senhor Raimundo, faça um favor a TODOS aqueles para quem fala, vá com os SEUS a uma lavandaria e faça uma LAVAGEM ao cérebro, pois TUDO que diz já tem MAIS de CINQUENTA ANOS. Fui vítima nos Correios de Portugal no final dos anos 70 DEVIDO aos Sindicatos que REVOLUCIONAVAM aquela Instituição. A CGTP através do " MECÂNICO " seu Secretário Geral JÁ DISSE NÃO à presença dessa Central Sindical na mesa de NEGOCIAÇÕES. Quanto aos EFEITOS da GUERRA, seja SÉRIO uma vez que a maçã e OUTROS não vêem do Golfo de Ormuz. A cebola já está armazenada há meses. O Arroz já está nos GRANDES ARMAZENS há meses. Fale para os INTELIGENTES e não para aqueles que SABEM DA PODA.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda