PCP reunido em jornadas parlamentares com pacote laboral como pano de fundo

O PCP diz ser “inaceitável” o governo deixar de fora da reunião desta segunda-feira a CGTP, a “confederação sindical mais expressiva” para a discussão do pacote laboral - que vai contar com a UGT e as confederações empresariais - e insiste que não há outra alternativa ao executivo que não seja retirar a proposta.

Para Paula Santos, presidente do grupo parlamentar comunista, a atitude do governo “diz muito das suas opções e aquilo que quer impor”.

De facto, acrescenta, “não há outro caminho a não ser retirar esta proposta”. Porque, lembra a deputada, “do que se tem visto, até de diversas declarações da ministra do Trabalho, é no sentido de impor este pacote laboral à força quando a resposta dos trabalhadores está a ser dada”.

Já sobre o apelo a um diálogo interpartidário lançado pelo Presidente da República, António José Seguro para um acordo sobre o SNS, Paula Santos sublinha que, antes, importa esclarecer o que está em cima da mesa.

“A questão é: qual é o objetivo? Para fazer o quê? Qual é a opção política?”, pergunta a líder parlamentar comunista.

“Quer se continuar a desmantelar o SNS ou quer se, de facto, fazer o que diz a nossa Constituição? Porque as bases estão aprovadas e, portanto, aquilo que é preciso é vontade política para concretizar e reforçar o SNS”, conclui.

A visita ao hospital de Santa Luzia – a ULS do Alto Minho – é um dos pontos do programa das jornadas do grupo parlamentar comunista que, até terça-feira, reúne-se ainda com o sindicato e trabalhadores do setor automóvel, com agricultores e pescadores.