- Noticiário das 6h
- 16 mar, 2026
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PCP reunido em jornadas parlamentares com pacote laboral como pano de fundo
16 mar, 2026 - 05:30 • Isabel Pacheco
No dia em que são retomadas as negociações sobre a lei laboral, o PCP reúne-se em Viana do Castelo para dois dias de jornadas parlamentares sob o tema “Direitos, Produção e Desenvolvimento”.
O PCP diz ser “inaceitável” o governo deixar de fora da reunião desta segunda-feira a CGTP, a “confederação sindical mais expressiva” para a discussão do pacote laboral - que vai contar com a UGT e as confederações empresariais - e insiste que não há outra alternativa ao executivo que não seja retirar a proposta.
Para Paula Santos, presidente do grupo parlamentar comunista, a atitude do governo “diz muito das suas opções e aquilo que quer impor”.
De facto, acrescenta, “não há outro caminho a não ser retirar esta proposta”. Porque, lembra a deputada, “do que se tem visto, até de diversas declarações da ministra do Trabalho, é no sentido de impor este pacote laboral à força quando a resposta dos trabalhadores está a ser dada”.
Já sobre o apelo a um diálogo interpartidário lançado pelo Presidente da República, António José Seguro para um acordo sobre o SNS, Paula Santos sublinha que, antes, importa esclarecer o que está em cima da mesa.
“A questão é: qual é o objetivo? Para fazer o quê? Qual é a opção política?”, pergunta a líder parlamentar comunista.
“Quer se continuar a desmantelar o SNS ou quer se, de facto, fazer o que diz a nossa Constituição? Porque as bases estão aprovadas e, portanto, aquilo que é preciso é vontade política para concretizar e reforçar o SNS”, conclui.
A visita ao hospital de Santa Luzia – a ULS do Alto Minho – é um dos pontos do programa das jornadas do grupo parlamentar comunista que, até terça-feira, reúne-se ainda com o sindicato e trabalhadores do setor automóvel, com agricultores e pescadores.
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