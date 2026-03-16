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Seguro vai receber partidos na quarta e quinta-feira

16 mar, 2026 - 11:23 • Lusa

Audiências realizam-se “no âmbito das consultas de início de mandato”.

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O Presidente da República, António José Seguro, vai receber na quarta e na quinta-feira os partidos com representação parlamentar.

“O Presidente da República recebe, a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato”, refere uma nota no sítio oficial da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, as audiências decorrem no Palácio de Belém nas manhãs de quarta e quinta-feira.

António José Seguro tomou posse como Presidente da República em 09 de março depois de ter sido eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, correspondentes a 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

Depois de dois dias de cerimónias de tomada de posse, que depois da Assembleia da República, em Lisboa, se estenderam a Arganil, Guimarães e Porto, o Presidente da República reuniu-se na passada quinta-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Segundo o chefe do executivo este primeiro encontro semanal decorreu em "ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica", tendo estas reuniões mudado o seu dia habitual, as quintas-feiras, para agora irem acontecer à terça-feira.

Sobre o tema da legislação laboral, na terça-feira, durante uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, António José Seguro apelou a que representantes dos trabalhadores, empresários e Governo voltassem "rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes".

Para hoje estão marcadas novas reuniões entre a ministra do Trabalho e a UGT e as quatro confederações empresariais sobre as alterações à lei laboral, após este apelo feito pelo Presidente da República na sequência da 'rutura' anunciada pelos patrões.

No domingo, Belém divulgou que a primeira Presidência Aberta António José Seguro vai acontecer na segunda semana de abril no Centro do país, em zonas afetadas pelo mau tempo, passando pelos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

A iniciativa vai decorrer “na semana de 06 de abril, imediatamente após a Páscoa, nas regiões da zona Centro afetadas pelas recentes intempéries” e abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, “duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais”, referia a nota, remetendo para momento oportuno a divulgação do programa.

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