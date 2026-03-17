Aguiar-Branco pede "consenso" para eleição dos órgãos externos do Parlamento

“É o interesse do serviço público, é o interesse da democracia que deve ser prioridade. Ora, é um bom teste para todos porque todos são responsáveis por isso”, disse, esta terça-feira, o presidente da Assembleia da República (AR), José Pedro Aguiar-Branco, depois de o PS ter pedido, na segunda-feira, novo adiamento na eleição dos órgãos externos do Parlamento.

“Tem de haver consenso, tem de haver compreensão entre todos. Tem de haver apelo ao sentido prioritário de que está em causa o normal funcionamento das instituições”, insistiu o presidente da AR.

A margem de uma sessão do parlamento jovem em Viana do Castelo, Aguiar-Branco pediu aos partidos que tenham “consciência” da nova realidade que é a atual configuração do parlamento.

“Havia hábitos que vinham do passado, hábitos normais de uma configuração do Parlamento, diferente daquela que hoje temos. Mas os portugueses desejaram esta configuração do Parlamento em eleições diretas, livres e universais e, portanto, os partidos, os grupos parlamentares têm de ter consciência de que esta é a nova realidade”, apelou o social-democrata, lembrando que este impasse com a não eleição dos órgãos externos do Parlamento prejudica a “qualidade da democracia”.

“É básica a interpretação de que o não preenchimento desses órgãos não permite que a nossa democracia funcione com a qualidade que nós desejamos e que constitucionalmente está consagrada”, sublinhou.

Depois de novo pedido de adiamento para a eleição dos órgãos extremos da AR – desta vez apresentado pelo PS – foi marcada nova conferencia de líderes para a próxima semana. O presidente espera dar o assunto por fechado.

“Agora na próxima conferência de líderes, que vai ser no dia 25 de março, espero que “de uma vez por todas, esta situação fique realmente resolvida”, rematou Aguiar-Branco.

A data limite para a apresentação das candidaturas aos órgãos externos ao parlamento terminou ontem. As eleições seriam a 1 de abril. Em causa está , entre outras, as eleições para o provedor de justiça, três juízes do Tribunal Constitucional e cinco elementos do Conselho de Estado.

As eleições já tinham sido adiadas a pedido do PSD e do Chega.