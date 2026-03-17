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MAI garante que acordo assinado com estruturas da PSP e GNR é para cumprir

17 mar, 2026 - 22:14 • Lusa

Ministro da Administração Interna garante cumprimento do acordo assinado em 2024 com sindicatos da PSP e associações da GNR.

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O ministro da Administração Interna garantiu hoje que o Governo vai cumprir o acordo assinado em 2024 com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR e que prevê, entre outras questões, a revisão remuneratória.

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"O ministro afirma ainda que o acordo celebrado em 2024 com as principais estruturas representativas, o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP), a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC), no caso da PSP, e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) e a Associação Nacional de Oficiais da Guarda (ANOG), no caso da GNR, constituiu um compromisso que o Governo honra e continuará a cumprir", refere uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI).

A nota foi publicada nas redes sociais do MAI um dia depois de Luís Neves se ter reunido pela primeira vez com os sindicatos da Polícia de Segurança Pública e associações da Guarda Nacional Republicana (GNR) para apresentação de cumprimentos e auscultação das principais prioridades e preocupações.

O MAI destacou que "segurança constrói-se com trabalho conjunto", prometendo que "reforçar as condições dos profissionais da PSP e da GNR é um passo decisivo para garantir maior proteção às populações".

A nota de balanço das reuniões refere que o ministro "ouviu com atenção e preocupação as situações expostas" pelas estruturas e "reafirmou o seu empenho em trabalhar" em conjunto "na construção de soluções concretas".

"O ministro reitera que a sua prioridade central é contribuir para que os profissionais das forças de segurança se sintam mais valorizados, respeitados e motivados no cumprimento da sua missão, proteger as populações, garantir a segurança e salvaguardar a liberdade, pilares essenciais de uma democracia sólida", indica ainda o MAI.

Tabelas remuneratórias, carreiras, revisão dos suplementos e avaliação foram os temas que ficaram estabelecidos para negociação quando, em julho de 2024, foi assinado o acordo entre o Governo e os sindicatos da PSP e associações da GNR sobre o aumento do subsídio de risco.

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