PS recusa ser "afastado" da eleição de juízes do Tribunal Constitucional

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou esta terça-feira inaceitável que o seu partido não indique um dos três juízes do Tribunal Constitucional que irão ser eleitos pelo parlamento.

"Seria incompreensível que o PS (...) fosse afastado porque uma maioria de direita, coligada com a extrema-direita, afastava o PS do Tribunal Constitucional. Seria inaceitável, e seria inaceitável se um dia fizéssemos isso ao PSD", sustentou.

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José Luís Carneiro falava à margem da apresentação, na Universidade Lusíada no Porto, do seu novo livro, "Vencer os Tempos", ocasião que aproveitou para reforçar a necessidade de que o PS indique um dos três juízes e lembrar que noutros órgãos externos do parlamento foi possível chegar a acordo.

Este tribunal fica à margem, para já, do "amplo consenso para a maioria dos órgãos de representação externa da Assembleia da República". Carneiro considerou que os portugueses não iriam achar correto "se o Partido Socialista, fundador das liberdades e dos direitos fundamentais, ficasse fora".

"Imagine-se que o PS estava numa posição maioritária. Eu pergunto: caberia na cabeça de alguém nós tirarmos o PSD do Tribunal Constitucional? Há opções que não devem sequer passar pela cabeça de quem tem de tomar as decisões em momentos sensíveis, como aquele que estamos a viver", argumentou.