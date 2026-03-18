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Carneiro e Montenegro vão falar nas próximas horas para desbloquear órgãos externos do Parlamento

18 mar, 2026 - 14:13 • Olímpia Mairos

Secretário-geral do PS aguarda conversa com o primeiro-ministro para resolver bloqueio nas escolhas para órgãos externos da Assembleia da República.

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O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, revelou esta quarta-feira que vai reunir-se nas próximas horas com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, para tentar ultrapassar o impasse na eleição para os órgãos externos do Parlamento.

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A indicação foi dada após uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém.

“Está prevista haver uma conversa com o sr. primeiro-ministro, como transmiti, portanto, aguardo por essa conversa que ocorrerá nas próximas horas”, afirmou José Luís Carneiro.

O líder socialista escusou-se, no entanto, a avançar detalhes sobre o formato do encontro.

É “um assunto que diz respeito ao modo como o primeiro-ministro conduz a sua agenda”, disse Carneiro, sublinhando que “está prevista uma conversa sobre esse assunto nos termos e nos modos que viermos a convencionar”.

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José Luís Carneiro admitiu que o tema foi discutido “em termos globais” com o Presidente da República, salvaguardando que aquilo que está pendente “são questões que dizem respeito a outros órgãos de soberania”.

Nas últimas horas, o líder do PS tinha acusado os partidos de direita de se coligarem com a extrema-direita para afastar os socialistas da eleição de três juízes do Tribunal Constitucional, um dos pontos centrais do impasse.

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