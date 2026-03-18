Carneiro e Montenegro vão falar nas próximas horas para desbloquear órgãos externos do Parlamento

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, revelou esta quarta-feira que vai reunir-se nas próximas horas com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, para tentar ultrapassar o impasse na eleição para os órgãos externos do Parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A indicação foi dada após uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém.

“Está prevista haver uma conversa com o sr. primeiro-ministro, como transmiti, portanto, aguardo por essa conversa que ocorrerá nas próximas horas”, afirmou José Luís Carneiro.

O líder socialista escusou-se, no entanto, a avançar detalhes sobre o formato do encontro.

É “um assunto que diz respeito ao modo como o primeiro-ministro conduz a sua agenda”, disse Carneiro, sublinhando que “está prevista uma conversa sobre esse assunto nos termos e nos modos que viermos a convencionar”.