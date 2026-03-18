"Em vez de 1 kg de batatas, podem comprar 1,3 kg". Ministro fala em aumento do poder de compra

O ministro da Economia diz que os salários tiveram "um crescimento líquido real" na ordem dos 13,7% em dois anos. Manuel Castro Almeida considera que o aumento é "como se o Governo tivesse decretado um 15.º mês e uma parte relevante de um 16.º mês".

Manuel Castro Almeida está a ser ouvido no Parlamento esta quarta-feira. Na intervenção inicial começou por apontar vários dados sobre a economia portuguesa.

O governante fala num aumento significativo do salário mínimo e um aumento "muito relevante" do salário médio em 2024, destacando que o crescimento do salário líquido médio "foi o maior de toda a OCDE" e que em 2025 "houve um crescimento relevante do salário liquido de 8,2%".

Manuel Castro Almeida considerou ainda que nos últimos dois anos houve um "crescimento muito importante" do salário líquido real que entende que "não tem sido suficientemente destacado".

O ministro da Economia apontou que a prioridade do primeiro-ministro era melhorar os rendimentos dos portugueses e na contas que faz aponta que em dois anos, "deduzindo a inflação, o poder de compra das pessoas aumentou em 13,7%. "Em vez de 1kg de batatas, podem-se comprar 1,3 kg", disse.

Manuel Castro Almeida apontou ainda o Turismo como uma das áreas que tem registado crescimento. Manuel Castro Almeida aponta que só em janeiro o setor cresceu 5,6% - valor acima do crescimento de 3% registado durante todo o ano passado.