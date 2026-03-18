Mariana Vieira da Silva: sem novos juízes do PS, "muda tudo" na relação com PSD

Mariana Vieira da Silva defende que, se o PS for excluído na designação de três novos juízes para o Tribunal Constitucional (TC), nada será como dantes na relação entre PSD e PS.

No programa Casa Comum, da Renascença, a ex-ministra do PS defende que, nesse cenário, o seu partido não pode manter a estratégia de diálogo com os sociais-democratas. “Isto muda tudo na relação entre o PS e o PSD. Se isto for avante, muda tudo na relação entre os partidos e o PS não pode continuar a ter uma postura de diálogo como aquela que tem tido”, avisa a deputada do Partido Socialista.

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A decisão de nomeação de três novos juízes para o Tribunal Constitucional carece de maioria de dois terços dos deputados e está mergulhada num impasse há vários meses. O tema voltará a debate na conferência de líderes agendada para 25 de março, depois de os socialistas terem exigido uma “negociação global” com o PSD sobre a composição dos chamados “órgãos externos” à Assembleia da República. O Chega tem acusado o PS de bloquear as eleições para estes organismos – onde se incluem o Conselho de Estado e a Provedoria de Justiça – e de recusar que o partido de André Ventura indique o nome de um juiz.

O PSD, ao fazer isto, rompe com o acordo histórico da nossa democracia

“Não podemos achar que ser um partido responsável é algo que só se exige ao partido da oposição no momento de aprovar o Orçamento. Isto não significa que o PS vai mudar de atitude, mas que o PSD, ao fazer isto, rompe com o acordo histórico da nossa democracia, cumprido por todos os primeiros-ministros desde 1982. E rompe com a vontade de ter um diálogo estruturado com o PS”, alerta a ex-ministra socialista no programa Casa Comum.

Mariana Vieira da Silva alega que o acordo foi cumprido mesmo aquando de mudanças nos equilíbrios parlamentares, com indicações de juízes próximos do PCP e do Bloco de Esquerda através da “quota de indicação” do PS. “Quando o PSD escolheu juízes mais associados ao CDS, estes saíram da quota informal do PSD”, recorda Mariana Vieira da Silva.

"O sistema político não é tripartido"

A antiga ministra contesta a associação direta entre os resultados das legislativas e a representação de juízes no Tribunal Constitucional, alertado para “saídas futuras” do coletivo de juízes que podem ser atingidas por um consenso diferente daquele que vigora desde 1982.

Mariana Vieira da Silva argumenta que os mandatos de nove anos dos juízes implicam que não exista uma dependência direta de uma maioria parlamentar. “Eleições legislativas tripartidárias não significam que o sistema político é tripartidário, como é visível nas autarquias e nas [eleições] presidenciais”, sustenta a deputada socialista, recordando que o PS foi o segundo partido mais votado nas primeiras.

Para a comentadora do programa Casa Comum, o atual acordo esquerda-direita garantiu um Tribunal Constitucional equilibrado. “Aquilo que está em causa é saber se o PSD quer ou não quer pôr em causa esta divisão. Se exclui ou não exclui o Chega, essa é, na verdade, uma escolha do PSD”, remata a ex-ministra do PS.

Fórmula 1+1+1 para o Constitucional

Já o social-democrata Duarte Pacheco defende que o PSD não deve excluir nem PS nem o Chega na escolha dos novos três juízes.

A solução proposta pelo militante social-democrata será dividir os lugares vagos pelos três partidos, não excluindo o PS.

“Não faz sentido que os três [lugares de juiz no Constitucional] fiquem no centro-direita e excluam o outro terço de representação no Parlamento”, afirma o ex-deputado social-democrata, que defende que “jamais” o PSD deve excluir o PS da designação de juízes para o Tribunal Constitucional.

“Isso era bater com a porta na cara de um parceiro com que amanhã, certamente, queremos conversar por outras razões. [Nesse cenário] duvido que o Partido Socialista esteja disponível para mais alguma coisa nesta legislatura”, sustenta Duarte Pacheco na Renascença.

Por outro lado, o ex-deputado do PSD defende que o Chega não pode ser ignorado, obrigando a uma decisão que “represente aquilo que foi votado dos portugueses”. Duarte Pacheco considera que a exclusão do Chega “era má para a democracia e voltávamos a ter aquela velha política de permitir a vitimização do Chega”.