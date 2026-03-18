Montenegro e Carneiro "sem acordo" sobre juízes do Tribunal Constitucional

A reunião desta quarta-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "não foi conclusiva", afirma o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em entrevista à SIC Notícias.

Em cima da mesa, entre outras matérias, a nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional e do novo provedor de Justiça, os chamados órgãos externos ao Parlamento.



"Para a generalidade das representações externas há acordo, só não há acordo ainda para o Tribunal Constitucional", declarou José Luís Carneiro.



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Em cima da mesa está a nomeação de três juízes, que serão indicados pelos partidos e votados pelos deputados.

Há princípios que estruturam o nosso Estado democrático e valores enquanto sociedade que devem ser preservados

O PS quer indicar um juiz e outros dois seriam escolhidos pela AD. José Luís Carneiro defende que "a AD decidirá se quer ou não ceder um dos seus lugares a outro partido, seja a IL ou o Chega", sendo que o partido de André Ventura "quer substituir as instituições", afirma.

Nestas declarações à SIC Notícias, o líder do PS sublinha que a reunião desta quarta-feira foi "leal e muito prática sobre o que está em causa e os princípios do que está em causa". "Agora, é tempo de reflexão sobre as decisões a tomar", afirmou José Luís Carneiro, sem especificar os temas do encontro com Montenegro.