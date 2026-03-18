Presidente da República recebe PSD, PS, IL e Livre

O Presidente da República, António José Seguro, recebe esta quarta-feira o PSD, PS, IL e Livre em Belém e os restantes partidos com assento parlamentar na quinta-feira “no âmbito das consultas de início de mandato”.

O PSD será o primeiro a ser recebido, pelas 11h00, e vai estar representado pela primeira vice-presidente do partido, Leonor Beleza.

Segue-se às 12h00 o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, às 13h00 a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e às 13h30 os dois co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Estas audiências ocorrem no mesmo dia do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no parlamento, com início marcado para as 15h00.

Na quinta-feira, as audiências em Belém arrancarão com o presidente do Chega, André Ventura, às 09h30. Segue-se o PCP às 10h30 e, depois de meia em meia hora, CDS-PP, BE, PAN e JPP.