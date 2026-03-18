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PARLAMENTO
PS preparado para romper com PSD se ficar de fora da indicação de juízes para TC
18 mar, 2026 - 19:25 • Susana Madureira Martins
Socialistas dispostos a reduzir a mínimos olímpicos a relação com o Governo e deixar o partido da maioria a falar sozinho com Chega.
O PS está preparado para romper com o PSD, se se confirmar que fica de fora da negociação para a eleição dos três juízes do Tribunal Constitucional (TC). É um corte que poderá reduzir a relação com os social-democratas a conversas pontuais e a mínimos de diálogo, sobretudo em questões de soberania, sabe a Renascença.
O entendimento da cúpula do PS é que, se o PSD deixar os socialistas de fora da indicação de juízes do TC, a relação entre os dois partidos rompe-se, indo ao encontro do que já defendeu à Renascença a vice-presidente da bancada parlamentar dos socialistas Mariana Vieira da Silva.
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“Não podemos achar que ser um partido responsável é algo que só se exige ao partido da oposição no momento de aprovar o Orçamento. Isto não significa que o PS vai mudar de atitude, mas que o PSD, ao fazer isto, rompe com o acordo histórico da nossa democracia, cumprido por todos os primeiros-ministros desde 1982. E rompe com a vontade de ter um diálogo estruturado com o PS”, alertou esta quarta-feira a ex-ministra socialista no programa Casa Comum.
Para a direção de José Luís Carneiro, se isso acontecer, o Governo e o PSD ficam a partir daí a falar sozinhos ou com o Chega, numa altura em que se discutem dossiês como a reforma laboral ou os efeitos da guerra dos Estados Unidos com o Irão.
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Ao longo desta quarta-feira, o PS manteve a expetativa sobre a posição do primeiro-ministro em relação a este tema. Luís Montenegro esteve toda a tarde no Parlamento para o debate quinzenal e de preparação do Conselho Europeu.
“Vamos aguardar”, referiu à Renascença um influente dirigente socialista, perante a possibilidade de conversas de bastidores entre José Luís Carneiro e Luís Montenegro. A mesma fonte admitia a meio da tarde que o que o primeiro-ministro disse na Sala das Sessões sobre o tema “dá para tudo”.
Montenegro, ainda que indiretamente, assumiu que o Chega tem direito a indicar um nome para o Tribunal Constitucional. "Evidentemente a representação parlamentar não é a mesma que era há 4 ou cinco anos", afirmou o primeiro-ministro em resposta a André Ventura.
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“O Estado não é de ninguém. Não tenho nenhuma pretensão de substituir a presença ou omnipresença de alguém pela de alguém diferente”, disse ainda Montenegro, deixando alguma ambiguidade no ar.
Um outro membro da cúpula do PS, questionado se a ausência de um acordo sobre a indicação dos juízes para o TC fragiliza o PS, responde que o partido “fica na posição confortável de dizer que eles escolheram o Chega".
O mesmo socialista salienta que o Presidente da República, António José Seguro quer que a legislatura tenha o “menor número de sobressaltos possível e que se possa fazer oposição”, mas uma decisão do PSD que deixa o PS de fora das escolhas para um tribunal superior “não facilita isso”.
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