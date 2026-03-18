PS preparado para romper com PSD se ficar de fora da indicação de juízes para TC

O PS está preparado para romper com o PSD, se se confirmar que fica de fora da negociação para a eleição dos três juízes do Tribunal Constitucional (TC). É um corte que poderá reduzir a relação com os social-democratas a conversas pontuais e a mínimos de diálogo, sobretudo em questões de soberania, sabe a Renascença.

O entendimento da cúpula do PS é que, se o PSD deixar os socialistas de fora da indicação de juízes do TC, a relação entre os dois partidos rompe-se, indo ao encontro do que já defendeu à Renascença a vice-presidente da bancada parlamentar dos socialistas Mariana Vieira da Silva.

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“Não podemos achar que ser um partido responsável é algo que só se exige ao partido da oposição no momento de aprovar o Orçamento. Isto não significa que o PS vai mudar de atitude, mas que o PSD, ao fazer isto, rompe com o acordo histórico da nossa democracia, cumprido por todos os primeiros-ministros desde 1982. E rompe com a vontade de ter um diálogo estruturado com o PS”, alertou esta quarta-feira a ex-ministra socialista no programa Casa Comum.

Para a direção de José Luís Carneiro, se isso acontecer, o Governo e o PSD ficam a partir daí a falar sozinhos ou com o Chega, numa altura em que se discutem dossiês como a reforma laboral ou os efeitos da guerra dos Estados Unidos com o Irão.