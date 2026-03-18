PSD/Madeira: Miguel Albuquerque recandidata-se à liderança sem adversários internos

O atual líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é o único candidato à presidência da estrutura regional do partido nas eleições internas que se realizam esta quarta-feira, tendo assim assegurada a reeleição para o cargo que ocupa desde 2014.

Esta é a oitava vez que Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, concorre à liderança do PSD/Madeira e só perdeu na primeira tentativa, em 2012, quando enfrentou o histórico Alberto João Jardim.

Já em 2014, obteve a vitória à segunda volta contra Manuel António Correia, então secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, com 64% dos votos, num universo de 6.232 votantes.

Depois, avançou sem oposição nas internas de 2016, 2018, 2020 e 2022.

Em 2024, voltou a disputar a liderança do partido com Manuel António Correia, numas eleições internas marcadas pela instabilidade política decorrente do processo judicial que investiga suspeitas de corrupção na Madeira e que, num período de um ano e meio, motivou duas eleições regionais antecipadas, a formação de um governo minoritário social-democrata e a aprovação de uma moção de censura, apresentada pelo Chega.

Albuquerque, que foi constituído arguido naquele processo, derrotou o adversário por 2.246 votos contra 1.854, num universo de 4.388 votantes inscritos.