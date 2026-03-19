Carneiro visita Venezuela até domingo e põe tensão sobre juízes do TC em pausa

No meio do imbróglio que tem sido o processo de indicação dos três juízes para o Tribunal Constitucional (TC), o líder do PS, José Luís Carneiro faz uma pausa nas negociações com o Governo e o PSD e parte esta noite para a Venezuela onde irá permanecer até domingo para vários contactos com governantes locais e com a comunidade portuguesa na capital Caracas e em Maracai.

A Renascença sabe que Carneiro terá mesmo informado o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a deslocação à Venezuela na conversa que ambos tiveram na quarta-feira à noite em que tentaram, sem sucesso, quebrar o impasse em torno da escolha dos juízes do Palácio Ratton e em que o PS continua sem quaisquer garantias de poder indicar um elemento.

A tensão fica congelada, tendo até em conta que Carneiro leva consigo para a Venezuela o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, que tem sido um dos pivots das negociações com o PSD. Ambos regressam na segunda-feira a Lisboa, dois dias antes da conferência de líderes que está marcada e que deverá definir novo calendário para a eleição dos vários órgãos externos da Assembleia da República.

Além do líder parlamentar, Carneiro faz-se acompanhar pelo ex-deputado socialista Paulo Pisco que é atualmente o responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS e conhece bem a realidade dos emigrantes e dos luso-descendentes na Venezuela.

Encontro com Delcy Rodríguez não está previsto

Durante esta visita, o secretário-geral do PS irá encontrar-se com responsáveis políticos venezuelanos, do Governo e da Assembleia Nacional, além de estarem previstos encontros com diversas associações da comunidade portuguesa daquele país.

Carneiro tem uma relação estreita com a comunidade portuguesa na Venezuela desde os tempos em que esteve como secretário de Estado das Comunidades sob tutela do ministro Augusto Santos Silva. O líder socialista vai deslocar-se a diversos centros e pontos de encontro dos portugueses em Caracas e Maracai.

Questionado pela Renascença sobre o porquê desta visita à Venezuela, numa altura em que a administração Trump começa a falar do país como o 51º Estado da América, o gabinete de imprensa de Carneiro responde que se trata de um "bom momento" para lá ir, salientando as "relações fortes" que o líder socialista estabeleceu com a comunidade portuguesa no tempo em que era governante.

O líder socialista não irá encontrar-se com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, mas terá uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Yván Gil e com o presidente da comissão da Energia e Petróleo da Venezuela, Orlando Camacho, que tem ligações a Portugal.

Numa altura de instabilidade política na Venezuela, Carneiro vai ainda encontrar-se com o presidente da comissão presidencial de Paz e Convivência Democrática da Venezuela, Francisco Garcês, e irá ter ainda um encontro com o reitor da Universidade Central da Venezuela.

Secretário de Estado das comunidades também vai à Venezuela, mas no fim do mês

Pouco tempo depois de se saber que a conversa com o primeiro-ministro sobre os juízes do TC não deu qualquer fruto, foi conhecida a agenda do secretário de Estado das Comunidades que fez saber que também Emídio Sousa irá deslocar-se à Venezuela entre o final do mês e o início de abril.

Da agenda do governante consta também a visita à comunidade portuguesa na Venezuela, entre os dias 31 de março e 2 de abril com deslocações previstas a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais.

Emídio Sousa terá, igualmente, encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e com a "diáspora empresarial", lê-se no comunicado.

O gabinete de Emídio Sousa salienta que esta deslocação esteve agendada para o início de março, mas foi adiada devido ao contexto internacional e à necessidade de o Secretário de Estado das Comunidades "ficar a coordenar a operação de repatriamento" dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente.

A visita "explicita a intenção política de manter a proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver", refere ainda o comunicado, "concretizando, assim, uma das grandes prioridades do XXV Governo".