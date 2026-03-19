Centros de detenção temporária: Governo quer alargar prazo para um ano

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O Governo já aprovou a nova lei do retorno, e considera que ela é "muito necessária" para o país atualmente e uma "reforma muito importante".

O anúncio foi feito esta quinta-feira, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Nesta nova lei, a ideia é acelerar o retorno de imigrantes em situação ilegal. Atualmente, os imigrantes sem autorização para permanecer em Portugal têm 20 dias para voltar ao país de origem, mas podem recorrer e ficar, na prática, com 40 dias para o fazer.

"Não há lei que funcione sem consequências", afirma Leitão Amaro. O Governo quer "alargar os prazos de detenção em centros temporários" para 1 ano. Atualmente é de 60 dias.

Além disso, na conferência de imprensa já depois da reunião semanal do Governo, o ministro da presidência revelou também que o Governo aprovou três leis para reforçar a capacidade de produção de energias renováveis, num contexto de guerra no Irão, que tem encarecido o preço do petróleo e do gás.

