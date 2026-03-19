Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Leitão Amaro

Governo "nega categoricamente" cenário de resgate financeiro nos Açores

19 mar, 2026 - 19:02 • Tomás Anjinho Chagas

Ministro da Presidência fala em declarações "alarmistas" do líder do PS/Açores e acredita que são parte da "disputa politico-partidária regional". Leitão Amaro assume, no entanto, que há "desafios" para a região autónoma resultantes de "décadas de um certo estilo de gestão", numa referência aos anos de governos socialistas nos Açores.

A+ / A-

O Governo "nega categoricamente" o cenário de pré-resgate financeiro na região autónoma dos Açores e classifica as declarações recentes sobre o tema "alarmistas".

É a reação à denúncia do líder do PS/Açores, Francisco do Vale César, que esta quinta-feira, em entrevista à Renascença e ao Público, que aponta para uma "possibilidade muito elevada" de um resgate financeiro na região.

Líder do PS-Açores alerta para "probabilidade muito elevada” de resgate financeiro à região

HORA DA VERDADE

Líder do PS-Açores alerta para "probabilidade muito elevada” de resgate financeiro à região

Francisco do Vale César critica a falta de explica(...)

Nesta entrevista, o líder socialista nos Açores afirma que há empresas públicas com dificuldades em pagar salário e alerta para uma situação financeira "bastante complicada". Esta quinta-feira, questionado pela Renascença durante o briefing do Conselho de Ministros, o ministro da presidência defende que esse relato não tem correspondência com a realidade.

"Nego categoricamente qualquer informação nessa base, remeto isso para a política partidária regional. Não temos nenhuma informação desse tipo relativamente à necessidade de resgate financeiro e de contas", assegura António Leitão Amaro.

Na resposta, o ministro da Presidência reconhece que há "desafios" que acredita que se devem a "décadas de um certo estilo de gestão que deixa carências". É uma crítica implícita às várias décadas de governação socialista nos Açores.

Leitão Amaro classifica as declarações de Francisco César como "alarmistas" e diz que acontecem num "quadro de disputa politico-partidária".

O ministro da Presidência reitera a confiança em José Manuel Bolieiro, líder do Governo açoriano, e defende que tem existido um "grande esforço para equilibrar as exigências de disciplina nas contas públicas".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda