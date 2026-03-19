Governo quer alargar prazos de detenção de imigrantes até ano e meio

O Governo já aprovou a nova lei do retorno, e considera que ela é "muito necessária" para o país atualmente e uma "reforma muito importante". Um dos objetivos é alargar para um ano e meio o prazo de detenção de imigrantes em centros temporários.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

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Nesta nova lei, a ideia é acelerar o retorno de imigrantes em situação ilegal. Atualmente, os imigrantes sem autorização para permanecer em Portugal têm 20 dias para voltar ao país de origem, mas podem recorrer e ficar, na prática, com 40 dias para o fazer.

"Não há lei que funcione sem consequências", afirma Leitão Amaro. O Governo quer "alargar os prazos de detenção em centros temporários" para um ano. Atualmente é de 60 dias. Depois da decisão, no prazo de um ano, a saída do território nacional tem de acontecer em seis meses. Na prática, um imigrante em situação ilegal pode ficar num centro de detenção durante um ano e meio.

O Governo pretende também eliminar etapas processuais, garante que

A lei ainda tem de ser aprovada na Assembleia da República. Questionado pela Renascença com que partidos conta para aprovar essa lei, António Leitão Amaro garante que conta "com o Parlamento", mas assume que a esquerda se tem colocado "fora" das medidas relacionadas com a imigração. E que outros partidos - leia-se o Chega - têm convergido com o Governo nesta área.

"Este regime é necessário, esperamos que o Parlamento perceba isso", afirma o ministro da Presidência.

Questionado sobre a possibilidade de haver inconstitucionalidades na lei - como aconteceu com a lei da nacionalidade - António Leitão Amaro lembra que as normas que bateram na trave emanaram, na sua maioria, do Parlamento.

Limitação de preços da energia é cenário distante

Durante a conferência de imprensa, o ministro da Presidência esclareceu a medida anunciada na véspera pelo primeiro-ministro, no Parlamento, de limitar os preços da eletricidade em situação de crise energética. António Leitão Amaro revela que se trata de um mecanismo que permite essa limitação, mas que nada vai ser aplicado no imediato.

Para isso acontecer, há uma série de condições que têm de ser verificadas: "Basicamente, existir no retalho um aumento de preços de energia superior a 70%, ou de 2,5 vezes a média de preços dos últimos 5 anos, ultrapassando os 180 euros por megawatt hora", explicou Leitão Amaro.



Além disso, na conferência de imprensa já depois da reunião semanal do Governo, o ministro da presidência revelou também que o Governo aprovou três leis para reforçar a capacidade de produção de energias renováveis, num contexto de guerra no Irão, que tem encarecido o preço do petróleo e do gás.



[artigo atualizado às 17h02]

