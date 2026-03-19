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Conselho Europeu

Montenegro ainda acredita num excedente orçamental, mas já não exclui défice

19 mar, 2026 - 11:07 • Pedro Mesquita, enviado especial a Bruxelas

Primeiro-ministro admite eventual défice sem penalizar o país, mas mantém expectativa de excedente em 2025 e 2026.

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Primeiro-ministro diz que "se nós hoje estamos com uma exposição grande à evolução do preço dos combustíveis fósseis é porque ainda estamos muito dependentes deles". Foto: Olivier Hoslet/EPA

O importante é manter o equilíbrio orçamental, seja no quadro de novo excedente ou de um regresso aos défices, diz Luís Montenegro.

O primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas à entrada para a cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas, assegura que não está obcecado com o “superavit” e não tenciona penalizar socialmente o país para o garantir: “Pelo facto de termos tido crescimentos económicos sustentados e bons desempenhos orçamentais nos últimos anos, nós podemos, eventualmente, ter uma situação de défice e, ainda assim, ter equilíbrio nas nossas contas públicas. Ou seja, o facto de ter défice não significa estar num procedimento de défice excessivo, significa que nós não vamos fazer o país ser penalizado, de uma forma exagerada, com uma obsessão para ter um superavit.”

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Na prática, Montenegro quer garantir o melhor de dois mundos: “Nós não estamos obcecados com isso, queremos um país que seja justo socialmente e pujante economicamente, e aquilo que tivermos que fazer que concilie estes dois vetores será feito.”

Ainda assim, por agora, Montenegro aposta num saldo positivo, tanto em 2025 como em 2026. O primeiro-ministro acredita que, uma vez mais, a realidade vai superar as expectativas menos otimistas de alguns: “Tem sido uma sina dos governos que eu tenho presidido, é que antecipadamente se mostra sempre um quadro em que vamos regressar aos défices e depois temos superavits. Para 2025 tenho essa expectativa, para 2026 também tenho essa expectativa.”

Luís Montenegro mantém o otimismo, apesar do “comboio de tempestades” e da instabilidade internacional provocada pela guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro acredita num excedente orçamental, mas garante que não está obcecado e não irá penalizar socialmente o país para o conseguir.

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