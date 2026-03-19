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Abono de família

Provedoria de Justiça pede reflexão sobre o enquadramento jurídico das famílias monoparentais

19 mar, 2026 - 09:18 • João Malheiro

Provedoria refere que há "decisões desajustadas" a serem tomadas face aos termos da atual qualificação e a realidade das famílias que se pretende proteger.

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A Provedoria de Justiça pede uma reflexão ao Governo sobre a qualificação do agregado familiar monoparental, no âmbito da atribuição ao abono de família.

Em comunicado, a Provedoria refere que há "decisões desajustadas" a serem tomadas face aos termos da atual qualificação e a realidade das famílias que se pretende proteger.

" problema foi detetado a partir da análise de um caso concreto de uma família composta por uma mãe com três filhos. Quando a filha mais velha atingiu o limite de idade para continuar a receber o abono de família, o agregado familiar deixou de ser considerado monoparental, o que implicou a diminuição do valor dos abonos de família dos dois irmãos mais novos. Isto por se considerar que, face à definição legal, o agregado tinha deixado de contar com um único adulto. A jovem adulta é, contudo, portadora de deficiência grave e incapaz de exercer direitos básicos, mantendo-se totalmente dependente da mãe", explica.

Tendo em conta este exemplo, a Provedoria sugeriu à secretária de Estado da Segurança Social uma reflexão sobre o regime em vigor, "de modo a assegurar que se cumpram os objetivos da majoração por monoparentalidade".

O abono de família é uma prestação destinada apenas a famílias com baixos rendimentos, cujo valor é majorado em casos de monoparentalidade, fator que agrava o risco de pobreza.

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