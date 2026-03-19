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PSD garante que não haverá mais adiamentos para eleições dos órgãos externos

19 mar, 2026 - 14:45 • Manuela Pires

Há vários meses que a Assembleia da República está a adiar a eleição para os órgãos externos por falta de acordo entre os três maiores partidos. Em causa estão três juízes do Constitucional e o provedor de justiça, entre outros.

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O líder parlamentar do PSD garantiu, esta quinta-feira, que não haverá mais adiamentos para a eleição dos órgãos externos e que, quando for marcada uma nova data, “vai haver listas”.

Hugo Soares foi questionado sobre o andamento do processo e apelou ao “recato”, por considerar que estas são matérias que não devem ser discutidas “na praça pública”, mas adiantou que, no dia em que for marcada a data das eleições, haverá uma lista para ser votada.

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“Eu tenho a certeza de que, na altura em que sejam marcadas novas eleições para os órgãos externos, elas vão acontecer”, disse.


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Questionado sobre se desta vez será definitivo e não haverá mais nenhum adiamento, Hugo Soares garantiu que não.

“No dia em que o Sr. Presidente da Assembleia da República, na Conferência de Líderes, estabelecer o prazo e a data para a entrega de listas, vai haver listas”, afirmou.

Sobre um possível acordo com outros partidos, Hugo Soares não quis acrescentar mais nada, alegando que esta matéria deve ser discutida no “recato”.

“Para que não se discuta na praça pública aquilo que não dignifica em nada as instituições, apelo a que essa discussão seja feita no recato das negociações”, pediu Hugo Soares a todos os intervenientes neste processo.


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A votação para os órgãos externos tem sido sucessivamente adiada, há vários meses, por falta de entendimento entre PSD, PS e Chega. Na passada segunda-feira, o PS justificou o seu pedido de adiamento das eleições para os órgãos externos do parlamento por ainda não ter sido “encontrada uma solução adequada” para o Tribunal Constitucional, defendendo a “representatividade de todos os grupos políticos”.

O grupo parlamentar socialista explica que pediu, na segunda-feira, ao Presidente da Assembleia da República que a data das eleições dos órgãos externos “fosse novamente discutida e agendada na próxima Conferência de Líderes”.

O prazo-limite para a apresentação de candidaturas aos órgãos externos do parlamento — entre os quais o Conselho de Estado, o Tribunal Constitucional e o Provedor de Justiça — terminava na segunda-feira, e as eleições estavam marcadas para 1 de abril.

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