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PSD impõe disciplina de voto em projeto sobre mudança de sexo

19 mar, 2026 - 13:06 • Manuela Pires

O Parlamento vai debater esta quinta-feira um diploma do PSD que propõe a alteração do regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil e volta a introduzir a validação médica.

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O líder da bancada parlamentar do PSD anunciou, esta manhã de quinta-feira, durante a reunião da bancada, que haverá disciplina de voto no projeto do partido sobre a alteração à lei do regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio.

Segundo relatos feitos à Renascença, Hugo Soares fez o anúncio no arranque dos trabalhos da reunião dos deputados, que se realiza poucas horas antes do debate e na véspera da votação em plenário.

No decorrer da reunião, o deputado Bruno Vitorino, que já tinha pedido ao líder parlamentar para retirar o projeto, contestou a posição do PSD. Segundo o deputado, o projeto do PSD “tem conceitos que vão contra o que sempre foi a matriz de pensamento do PSD. O PSD nunca aceitou a ideia principal da ‘ideologia de género’, de que o sexo e o género são conceitos diferentes”, disse em declarações citadas pela Lusa no início do mês.

Não foi pedido que houvesse liberdade de voto

No final da reunião e em declarações aos jornalistas, Hugo Soares defendeu o contrário, mas referiu que não foi sequer pedido que houvesse liberdade de voto.

“É verdade que houve dois ou três colegas deputados que entenderam expor a sua posição, dizendo que esta era uma daquelas matérias em que não viria mal ao mundo se a disciplina de voto fosse levantada, mas não o pediram sequer”, referiu o líder parlamentar.

Hugo Soares entende que esta matéria não se enquadra nas “questões de consciência”, mas sim que é uma matéria em que o PSD “tem uma iniciativa legislativa; é uma questão de construção de um modelo de sociedade, onde o PSD tem opinião, tem ideias, como não podia deixar de ser, enquanto maior partido do país, e tem uma proposta”.

O líder parlamentar lembra que, no passado, o partido deu liberdade de voto e os deputados votaram de acordo com a sua consciência, o que “não mostra uma divisão, mostra uma diversidade de pensamento”.

"Há momentos em que é o PSD que fala a uma só voz"

“Agora, há momentos em que é o PSD que fala a uma só voz. E, no caso em concreto, o PSD falará amanhã a uma só voz, na voz dos 89 deputados”, garante Hugo Soares.

No diploma, o PSD propõe a revogação da lei de 2018 e a reposição do regime de 2011, “com os ajustamentos e alterações pontuais considerados necessários”, pois “permite recuperar um modelo equilibrado que concilia o reconhecimento jurídico da identidade de género com a existência de garantias técnicas adequadas, preservando simultaneamente a consistência e a fiabilidade do sistema de registo civil”, lê-se no diploma.

“Importa sublinhar que a presente iniciativa legislativa não visa negar ou desconsiderar a dignidade das pessoas cuja identidade de género não corresponde ao sexo atribuído à nascença. O objetivo consiste em assegurar que o reconhecimento jurídico dessas situações ocorre num quadro institucional robusto, baseado em critérios técnicos claros e em mecanismos adequados de acompanhamento clínico”, salienta o texto.

Em fevereiro de 2011, o parlamento confirmou o diploma que criou o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, com a maioria da bancada do PSD a votar contra e com sete deputados a votarem a favor. Nessa altura, o PSD deu liberdade de voto aos deputados.

No diploma, assinado pelo líder parlamentar Hugo Soares e pelos deputados Paulo Lopes Marcelo e Eva Brás Pinho, recorda-se que o PSD foi contra a lei aprovada em julho de 2018, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e à expressão de género.

“A exigência de um relatório médico, tal como prevista na Lei n.º 7/2011, de 15 de março, não constitui uma limitação arbitrária de direitos, mas antes uma garantia de que decisões com relevância jurídica permanente são tomadas com o necessário enquadramento técnico e científico”, lê-se no texto social-democrata.

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