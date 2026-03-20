Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo aprova nova redução do ISP sobre combustíveis

20 mar, 2026 - 12:12 • Olímpia Mairos

Desconto extraordinário entra em vigor na segunda-feira e garante uma poupança de até 3,2 cêntimos por litro no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina.

A+ / A-

O Governo aprovou uma nova redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicada ao gasóleo e à gasolina, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças (MF), no âmbito das medidas para mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comunicado, “a partir de segunda-feira, as taxas do ISP sobre o gasóleo rodoviário e a gasolina sem chumbo serão novamente reduzidas num desconto extraordinário e temporário” , fixando-se em 2,6 cêntimos por litro no gasóleo e 1,4 cêntimos por litro na gasolina .

O ministério esclarece que “o desconto real sentido pelos contribuintes será de 3,2 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 1,7 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo” , tendo em conta o efeito do IVA.

Gasóleo e gasolina voltam a ter grandes subidas na próxima semana

Combustíveis

Gasóleo e gasolina voltam a ter grandes subidas na próxima semana

Pela terceira semana seguida, o preço dos combustí(...)

Segundo o MF, a medida procura devolver aos consumidores “a receita adicional do IVA que seria arrecadada pelo Estado com este aumento” dos preços.

O comunicado sublinha ainda que, sem esta intervenção, “o preço do gasóleo rodoviário subiria 15,5 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 9,1 cêntimos por litro” já na próxima semana.

Com este novo ajuste e os apoios anteriores, o Governo indica que “a poupança total acumulada para os portugueses será de 9,4 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 5,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo” , face aos preços registados entre 2 e 6 de março.

O Executivo recorda que o ajustamento das taxas do ISP é feito sempre que se verifica um aumento significativo dos preços dos combustíveis, tendo como referência os valores médios praticados no início de março.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda