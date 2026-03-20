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Governo valida Alcochete para novo aeroporto, mas pede revisão das projeções de tráfego

20 mar, 2026 - 15:00 • Olímpia Mairos

Executivo concorda com localização no Campo de Tiro de Alcochete, mas alerta que projeções de tráfego da ANA são “demasiado conservadoras” e podem comprometer o dimensionamento do projeto.

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O Governo confirmou o avanço da candidatura ao novo aeroporto de Lisboa e validou a localização no Campo de Tiro de Alcochete, segundo a resposta enviada à ANA – Aeroportos de Portugal, no âmbito do Relatório do Local Selecionado e Estudo de Impacte Ambiental.

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Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação destaca “o avanço significativo dos trabalhos” e “a evolução consistente na elaboração da candidatura do novo aeroporto”, sublinhando também a recuperação de atrasos anteriormente identificados.

O executivo manifesta “concordância com a escolha da localização do NAL junto à extremidade nascente do Campo de Tiro de Alcochete”, referindo que esta solução corresponde à opção já estudada e anteriormente validada do ponto de vista ambiental.

Apesar disso, o Governo levanta reservas quanto a alguns aspetos do projeto. No plano ambiental, sublinha a importância de o estudo a entregar à Agência Portuguesa do Ambiente integrar antecedentes relevantes e reforça a articulação com os municípios.

Relativamente ao plano diretor, reconhece o trabalho da concessionária, mas aponta a necessidade de ajustes para garantir maior flexibilidade operacional.

Já quanto às projeções de tráfego, o Governo é mais crítico, afirmando que “não refletem a evolução do setor nem o potencial de procura associado ao novo aeroporto” e que os pressupostos “são demasiado conservadores”, podendo comprometer o correto dimensionamento da infraestrutura.

Entre os próximos passos, está prevista a entrega do Relatório Técnico até 16 de julho e do Estudo de Impacte Ambiental no mesmo mês.

O executivo ressalva que esta resposta “não constitui aceitação formal da candidatura completa”, reiterando ainda o compromisso com a transparência e o rigor técnico no desenvolvimento do novo aeroporto.

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