Parlamento aprova projetos do PSD, do CDS e do Chega sobre identidade de género

O debate em plenário dos projetos do PSD, CDS e Chega sobre a identidade de género motivou uma troca de acusações por parte dos restantes partidos, que consideram as propostas um retrocesso e um ataque aos direitos humanos fundamentais.

O PSD votou favoravelmente, esta sexta-feira, os projetos do CDS e do Chega e todos os diplomas foram aprovados, mas contaram com os votos contra da IL e de todos os partidos da esquerda. Os três diplomas versam sobre o mesmo assunto, mas são diferentes e baixaram agora à comissão da especialidade.

A iniciativa partiu do Chega e o projeto de lei apresentado refere mesmo “perturbações de identidade de género” e pretende proibir a transição de sexo.

O projeto de lei do CDS tem como objetivo proibir tratamentos em menores de 18 anos, tendo o deputado Paulo Núncio falado em “violência contra as crianças”.

O PSD propõe a revogação da lei de 2018 e a reposição do regime de 2011, no qual é exigida validação médica para alterar o nome e o sexo no registo civil.

“Propomos a reposição de um procedimento administrativo com base em avaliação clínica especializada. Propomos a exigência de maturidade, reservando este processo a maiores de idade”, disse a deputada Andreia Neto.

O PSD impôs disciplina de voto e nenhum dos deputados presentes na sala votou em sentido contrário. De notar a saída de Teresa Morais do plenário momentos antes da votação da lei, tendo regressado pouco depois.

Em 2011, quando a lei foi aprovada, a deputada social-democrata votou contra, classificando-a como uma “lei indesejável”.