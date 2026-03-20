Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento chumba propostas para reforçar atividade das amas

20 mar, 2026 - 15:08 • Lusa

Por outro lado, foi aprovado um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo a revisão do regime jurídico das amas, a promoção de medidas operacionais e de fiscalização, e o desenvolvimento de políticas sociais paralelas.

A+ / A-

O parlamento chumbou esta sexta-feira projetos de lei do PS, PCP, BE e PAN que propunham reforçar a atividade das amas face à insuficiência de vagas nas creches, direitos laborais e proteção das crianças.

As iniciativas foram rejeitadas com os votos contra dos dois partidos que apoiam o Governo - PSD e CDS-PP - e a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal, sendo que o PS também se absteve na votação dos projetos de lei do PAN e do PCP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O projeto de lei do PS propunha, entre várias medidas, melhorar as condições de trabalho, expandir o universo de instituições de enquadramento para o exercício da atividade e equiparar as amas às creches do setor privado no âmbito do programa Creche Feliz, muitas das quais partilhadas pelo BE e PAN.

A iniciativa do PAN acrescentava ainda o reforço dos mecanismos de proteção das crianças contra maus-tratos, garantindo, por exemplo, a recolocação urgente noutras respostas sociais e apoio psicológico.

Já a proposta do PCP incidia sobre o reforço dos direitos das amas integradas no Instituto de Segurança social.

Durante o debate das iniciativas, na quinta-feira, PSD e CDS-PP consideraram as propostas extemporâneas, argumentando que o Governo tem implementado e continua em trabalhar em medidas para alargar as respostas sociais na primeira infância.

Por outro lado, foi aprovado um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo a revisão do regime jurídico das amas, a promoção de medidas operacionais e de fiscalização, e o desenvolvimento de políticas sociais paralelas.

O diploma contou apenas com o voto contra do PS, mas foi aprovado com a abstenção do PSD, IL, Livre e PCP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda