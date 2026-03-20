Professores entregam milhares de postais na residência oficial do primeiro-ministro

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai entregar esta sexta-feira na residência oficial do primeiro-ministro “milhares de postais” recolhidos durante duas semanas em escolas de todo o país, para exigir a valorização da carreira.

Antes de chegarem ao palacete de São Bento, em Lisboa, os professores vão percorrer cerca de 300 metros a pé, em cordão humano a partir do Jardim da Estrela.

“Num contexto marcado pelo agravamento das dificuldades de recrutamento e fixação de docentes, pelo envelhecimento da profissão e pela persistente degradação das condições de trabalho, a Fenprof considera indispensável colocar no centro do debate político e social a necessidade de medidas estruturais que tornem a profissão atrativa e garantam o futuro da escola pública”, escreve a federação em comunicado.

Os postais foram recolhidos entre 19 de fevereiro e 4 de março, no âmbito da caravana nacional realizada pela Fenprof, sob o mote “Somos Professores. Damos rosto ao futuro! Exigimos valorização, já!”.

Durante duas semanas, a estrutura sindical esteve em escolas de todo o país para discutir os problemas que afetam a profissão e que, para a Fenprof, explicam o “grave problema da falta de professores que afeta as escolas públicas”.

Nos postais que irão entregar esta sexta-feira, os professores pedem ao primeiro-ministro “medidas concretas de valorização da carreira docente e de reforço do investimento na escola pública”.