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Fenprof
Professores entregam milhares de postais na residência oficial do primeiro-ministro
20 mar, 2026 - 07:08 • Lusa
Pedem “medidas concretas de valorização da carreira docente e de reforço do investimento na escola pública”.
A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai entregar esta sexta-feira na residência oficial do primeiro-ministro “milhares de postais” recolhidos durante duas semanas em escolas de todo o país, para exigir a valorização da carreira.
Antes de chegarem ao palacete de São Bento, em Lisboa, os professores vão percorrer cerca de 300 metros a pé, em cordão humano a partir do Jardim da Estrela.
“Num contexto marcado pelo agravamento das dificuldades de recrutamento e fixação de docentes, pelo envelhecimento da profissão e pela persistente degradação das condições de trabalho, a Fenprof considera indispensável colocar no centro do debate político e social a necessidade de medidas estruturais que tornem a profissão atrativa e garantam o futuro da escola pública”, escreve a federação em comunicado.
Os postais foram recolhidos entre 19 de fevereiro e 4 de março, no âmbito da caravana nacional realizada pela Fenprof, sob o mote “Somos Professores. Damos rosto ao futuro! Exigimos valorização, já!”.
Durante duas semanas, a estrutura sindical esteve em escolas de todo o país para discutir os problemas que afetam a profissão e que, para a Fenprof, explicam o “grave problema da falta de professores que afeta as escolas públicas”.
Nos postais que irão entregar esta sexta-feira, os professores pedem ao primeiro-ministro “medidas concretas de valorização da carreira docente e de reforço do investimento na escola pública”.
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