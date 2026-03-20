Seguro convoca Conselho Superior de Defesa Nacional

O Presidente da República, António José Seguro, convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional, foi esta sexta-feira anunciado.

A reunião está marcada para 31 de março, pelas 16h00, no Palácio de Belém, indica a Presidência da República, em comunicado.

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O Conselho Superior de Defesa Nacional é convocado pela primeira veza desde que António José Seguro tomou posse.

Vai decorrer num contexto de guerra no Médio Oriente, um mês depois do início da ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.



A reunião acontece também num momento em que Portugal assumiu diversos compromissos na área da Defesa, e prepara um conjunto de investimentos com verbas avultadas em diversas frentes, que incluem Lei de Programação Militar e o pedido de empréstimo de 5,8 mil milhões de euro à união europeia - no âmbito do programa SAFE - para equipamento militar.