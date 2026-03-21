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José Luís Carneiro recebido pela Presidente da Venezuela
21 mar, 2026 - 13:44 • Susana Madureira Martins , Daniela Espírito Santo
A informação foi confirmada à Renascença pelo gabinete de imprensa do secretário-geral do PS. A reunião com Rodriguez não estava prevista.
O secretário-geral do PS vai ser recebido este sábado em audiência pela Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, às 16h00 locais (20h00 em Portugal Continental).
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A informação foi confirmada à Renascença pelo gabinete de imprensa de José Luís Carneiro. A reunião com Rodriguez não estava prevista.
Segundo o gabinete de imprensa, José Luís Carneiro irá aproveitar a audiência para garantir que a segurança da comunidade portuguesa no país é assegurada e para "pedir a libertação dos detidos políticos luso-venezuelanos".
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